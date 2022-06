Demi Lovato anticipa el proyecto favorito de su carrera, ‘Holy Fvck’

Demi Lovato continúa dando los detalles de su nuevo disco. Hasta ahora sabíamos que habría cambio de sonido hacia el pop-rock, que barajaba un single llamado ‘Skin of My Teeth’… y ahora tenemos más detalles al respecto.

El largo que sucede al malogradillo ‘Dancing With the Devil… The Art of Starting Over‘ (todavía estamos esperando el vídeo con Ariana Grande) saldrá el 19 de agosto bajo el nombre de ‘Holy Fvck’, casi como el grupo. Incluirá 16 pistas, aunque aún no se han revelado sus títulos. Hoy se revela la portada del disco y también un tráiler.

En cuanto al single del que se venía hablando, ‘Skin of My Teeth’, saldrá este mismo viernes 10 de junio, presentándose en el show de Jimmy Fallon en la noche de este jueves 9 de junio, a tiempo para llegar a medianoche a las plataformas. Produce Warren “Oak” Felder, quien ha trabajado en el pasado con Alessia Cara, Nicki Minaj, Alicia Keys o la misma Demi Lovato, por ejemplo en gran parte de su último disco.

Demi Lovato ha declarado que «el proceso de hacer este álbum ha sido el que más me ha llenado de momento, y estoy agradecida a mis fans y colaboradores por haber hecho este viaje conmigo. Nunca había estado más segura de mí misma ni de mi música, y este disco habla por sí mismo». Además, tiene unas palabras de agradecimiento extra para sus fans, los «Lovatics»: «este disco es para vosotros».



