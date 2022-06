PinkPantheress cancela su actuación en Primavera Sound

PinkPantheress ha cancelado su actuación en Primavera Sound por motivos de salud. La artista británica era una de nuestras recomendaciones destacadas en el cartel del segundo fin de semana de Primavera, pero finalmente no podrá actuar.

La autora de ‘to hell with it‘ ha emitido el siguiente comunicado: «Por indicación médica, no podré actuar en Primavera este fin de semana debido a problemas auditivos. Mi equipo y yo queremos expresar nuestro pesar y disculparnos por la difícil decisión de cancelar, que se ha tomado después de que no tuvieran efecto los esfuerzos por corregir los problemas a tiempo. Tenía muchas ganas de presentar mi música al público nuevo y a mis fans y sinceramente espero volver al escenario lo antes posible, a tiempo para el verano, pero para hacerlo necesito tiempo para recuperarme».

El festival informa también que, a consecuencia de la cancelación de PinkPantheress, los dos primeros conciertos del escenario Cupra de la jornada de hoy cambian su horario: Tarquim actuarán a las 17.50 y Marina Herlop a las 19.45.

PinkPantheress es una de las grandes revelaciones del pop británico de los últimos tiempos. Sus diminutas canciones inspiradas en el drum n’ bass y el garage de los 90 han hecho las mieles de la generación TikTok, y las escuchas de canciones como ‘Pain’, ‘Just for me’ o ‘Break it off’ se cuentan por los cientos de millones. En otra ocasión será.



