Confidence Man avanzan en TV una gira divertidísima

Hace unas semanas nuestro compañero Jaime Cristóbal nos recomendaba el nuevo disco de Confidence Man, ‘TILT’. Sonidos inspirados en el Eurodance de corte house en los años alrededor de 1990 que puede dar mucho juego este verano.

En primer lugar porque la banda australiana va a volver a nuestro país tras su paso por Tomavistas: el 2 de julio estarán en Razzmatazz Clubs, Barcelona, en lo que promete ser toda una fiesta. En segundo lugar porque no han dejado el álbum de lado. Entre las novedades, el vídeo de corte acuático que han hecho precisamente pensando en el verano, para uno de los temas del disco, ‘Luvin U Is Easy‘. No te lo pierdas si eres fan de Moloko.

Pero aunque no sea lo último que han hecho, no podemos evitar seleccionar hoy como «Canción del Día» otra pista. ‘Holiday’ ya era su canción señera y lo más destacable del álbum ‘TILT’. Sin embargo, la grabación se ha terminado de venir arriba en su presentación en vivo hace unos días como parte del prestigioso programa de Jools Holland en la BBC.

Es allí donde Janet Planet y Sugar Bones se crecen como «performers» en una actuación que los usuarios de Youtube no han parado de comentar durante los últimos días, algo anonadados. Y es que no sabemos si quedarnos con el momento en que él se descamisa, ella adopta la posición de un primate, o uno de los muchos momentos en que ella se sube en los brazos de él de una manera o de otra.

Un modo de hacer crecer este ‘Holiday’ en verdad publicado a finales de 2021 y que Janet Planet defendía en el NME como un himno «para que las vacaciones duren para siempre» porque «las vacaciones son un estado mental». Añadía Sugar Bones: «hemos intentado hacer el himno más épico, eufórico y de brazos hacia arriba durante mucho tiempo y esta es la primera vez que nos hemos acercado». Observando esto, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no lo han logrado?