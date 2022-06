10 joyas perdidas para Sónar 2022, la mitad LGTB+

Esta semana se celebra una nueva edición de Sónar, en el que supondrá su gran regreso tras la pandemia. Entre nuestros grandes nombres recomendados están C. Tangana, Nathy Peluso, Richie Hawtin, The Chemical Brothers, Moderat, Arca… y también podrán verse shows exclusivos de Maria Arnal i Marcel Bagès, Niño de Elche, Tarta Relena y Samantha Hudson, entre muchos otros. En este otro artículo recomendamos a algunos artistas menos habituales de nuestras páginas y de la festivalada en general, a los que también merece la pena prestar atención.

Kamo Mphela

Reconocida como una de las grandes estrellas de Sudáfrica, Kamo Mphela es apodada la reina del amapiano, un subgénero del house surgido en los suburbios, aunque ella prefiere postularse como «reina de la música de baile en general». Curtida como bailarina cuando saltaba al escenario al acompañar a su padre, que trabajaba en la radio de Johannesburgo, tiene en ’Nkulunkulu’ su mayor hit. Además, este mes justo acaba de lanzar un nuevo tema llamado ‘Ghost’. La veremos actuar en Sónar de Día el viernes a las 17.30.



b1nO

Sónar de Día empezará fuerte el jueves a las 14.30 con una de las propuestas fundamentales de la electrónica nacional en general, y de la escena catalana en particular. Recientemente recomendábamos el tema junto a Marina Herlop que el dúo b1nO había incluido en su EP de finales de 2021. Un disco en el que también aparecían nombres tan variados como El Petit De Cal Eril, Ferran Palau o Tarta Relena y que ha sumado y seguido en la trayectoria de b1n0, que ya tenían un álbum anterior. Para Sónar de Día, han preparado un espectáculo audiovisual especial que incluirá música de su próximo álbum, con la ayuda de sus colaboradores habituales Phoac y Núria Graham y otros invitados especiales.



Eartheater

Hace un par de Navidades recordaréis que nos pusimos bastante pesados recomendando el disco de Eartheater ‘Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin‘, un álbum grabado en España. En aquella época la comparábamos lo mismo con Björk que con Sinéad O’Connor dado su gusto tanto por la experimentalidad como por el gorgorito. Sus últimos lanzamientos han sido ’Scripture’, ‘Mitosis’ y el single colaborativo con LSDXOXO ‘Demons’ que sale hoy mismo. Actúa el jueves a las 18.00.



Chico Blanco

Imparable es la carrera de Chico Blanco desde que irrumpiera en nuestras vidas con hits como ‘Gominola’ y ‘Caramelo House (Otro Lado)’. El artista no ha podido parar de crear y últimamente nos ha sorprendido con un EP conjunto con Soto Asa cuyas escuchas se cuentan por cientos de miles. En última instancia ha sacado el tema ‘tyy’ que recientemente os presentábamos en Sesión de Control. Actúa el jueves a las 19.20.



HerrenSauna XXL

El colectivo queer berlinés HerrenSauna («sauna de hombres» en alemán) protagonizará un set de 6 horas en el Escenario SonarCar, exactamente en la noche del viernes 17. Les inspira la estética DIY, el origen del punk primigenio, el trance, la EBM y el electro industrial. En esta ocasión, a los fundadores MCMLXXXV y CEM se unirá el residente Cadency, que no es otro que el madrileño Héctor Oaks (que ha llegado a hacer un b2b con Richie Hawtin en vinilo), y también Salome.



Eris Drew b2b Octo Octa

Dos horas y media durará el viernes a partir de las 21.30 el b2b de Eris Drew (autora del hit ‘Trans Love Vibration’) y Octo Octa, dúo de dj’s, productoras, dueñas de un sello propio -T4T LUV NRG- y pareja en la vida real. Promete ser uno de los sets más divertidos en su recorrido por el house, el acid, el trance y el hip hop, y además ambas estarán respondiendo un Q&A en Sonar+D junto a la periodista Christine Kakaire.



serpentwithfeet

Por canciones como ‘Fellowship’, uno pensaría que el proyecto de Josiah Wise ha pasado ya a los artistas obvios que no hay que perderse. Pero parece que los números no terminan de avalarle, quizá por el cierto carácter experimental de su música, o por el horario tipo digestión que le ha tocado. serpentwithfeet presentará las canciones de ‘DEACON’, su notable álbum del año pasado, el sábado 18 de junio a las 16.30 horas.



mori + rusowsky

6 millones de reproducciones suma solo en Spotify ‘q no’ de mori (el madrileño Martín Moreno, de 22 años), y tampoco están nada mal los 2 millones que tiene ‘olas’ junto a rusowsky (el proyecto de Ruslán Mediavilla, de 23 años). Es un bedroom pop intimista, con trazos de R&B, pop de cámara e incluso jazz que los dos talentos alternativos de nuestro país que han seducido lo mismo a C. Tangana que a Natalia Lacunza presentarán de manera conjunta en el Sónar. El sábado a las 18.50 será su turno.



Kiddy Smile

Hace unos años os hablábamos de Kiddy Smile por su vinculación con la cultura del voguing y la cultura ball en París, reavivando la llama prendida a finales de los años 80. Eran los tiempos en que se popularizaba ‘Let a Bitch Know’. Después ha publicado el álbum ‘One Trick Pony’, con singles como ‘Dickmatized’ o ‘Be Honest’, y le hemos conocido colaboraciones con Planningtorock, Honey Dijon o Vitalic. Lo último es un EP llamado ‘Paris’ Burning, Vol. 1’ que incluye 6 pistas, donde está el single ‘The Devil Didn’t Make Me Do It’, pero del que destacamos el tema con Planningtorock. Actúa el sábado a las 22.00.



Scorpion Kings

Hay más representación sudafricana por parte de Sónar, aparte de Kamo Mphela, de mano de Scorpion Kings. Será una histórica sesión de 6 horas el sábado en Sónar de Noche, concentrada también en el amapiano. Lo capitanearán los productores sudafricanos DJ Maphorisa y Kabza De Small, que publicaron en 2019 un disco llamado ‘Scorpion Kings’, y Sónar lo defiende así: «de todos los nombres del lineup de Sónar 2022 que no habías oído nunca, este es el más importante». Os dejamos con la melódica ‘Funu’, extraída en 2021 de su largo ‘Rumble in the Jungle’.



Playlist Oficial Sónar 2022