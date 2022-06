1 semana para Sónar 2022: 10 shows imprescindibles y/o exclusivos

Sónar Barcelona volverá el próximo jueves 16 de junio después de más de 1.000 días sin edición convencional. El festival sobrevivía a la pandemia con actuaciones en formato reducido en el CCCB y online, pero será este 2022 cuando vuelva a todo su ser. El festival quiere integrar mejor las actividades +D con conferencias y reflexiones sobre nuevas tendencias, cambio climático, etcétera, como se aprecia desde los mismos horarios. En este artículo destacamos 10 shows imprescindibles y/o exclusivos, aunque no podemos dejar de destacar otros favoritos como los que encontraréis en el siguiente párrafo. En un segundo artículo, destacaremos más joyas perdidas.

-Sónar de Día se abrirá el jueves con Depresión Sonora, Ms Nina, Chico Blanco…

-… y Rojuu, que acaba de subir peldaños con ‘KOR KOR LAKE’ y el imprevisible ‘Starina’.

-El viernes en Sónar de Día Polo & Pan presentarán el notable ‘Cyclorama’.

-El viernes en Sónar de Noche también estarán Richie Hawtin, Headie One y Bonobo.

-El sábado en Sónar de Día adivinamos más que concurrido el concierto de Morad.

-También estarán por allí Recycled J y Locoplaya. Y serpentwithfeet.

-Entre los grandes nombres para Sónar de Noche el sábado, Eric Prydz o Joy Orbison.

-Sónar se cerrará con The Blessed Madonna, quien tras comisariar ‘Club Future Nostalgia’ se ha anotado el macrohit ‘Marea’ con Fred again…

Tarta Relena, con 16 voces locales

El Sónar de Día comenzará fuerte el jueves ofreciendo tan pronto como a las 16.00 un concierto de los que puede cortar la respiración. El dúo catalán formado por Marta Torrella y Helena Ros, que ha conseguido ver reseñado su disco ‘Fiat Lux‘ en medios internacionales como Pitchfork, se dedica a tomar canciones vocales polifónicas tradicionales en catalán, griego antiguo, occitano o castellano, para revestirlas de actualidad. La web de Sónar especifica que en esta ocasión actuarán «con 16 voces locales».



Niño de Elche, con 40 músicos, por Valencia

Como os contábamos en nuestro podcast sobre festivales 2022, el Sónar destaca muchas veces por el «cómo» más que por el «qué». Ya conoces a Niño de Elche, pero su espectáculo será uno de los estrenos exclusivos que plantea el festival. Este show recibe el nombre de ‘Concert de Músika Festera’, y en él se acompañará de Ylia y Banda “La Valenciana”. Sumarán 40 músicos o quizá más, según diversas fuentes. Será un viaje por fiestas populares valencianas, “donde bailar o morir es un lema de supervivencia” y donde “la noche y las horas previas al amanecer no son sólo momentos del día, sino formas de vida”. Se espera que el set recorra la música tradicional valenciana, pero también la Ruta del Bakalao. Actúa el viernes 17 de junio.

Samantha Hudson, show especial

Otra artista que va a presentar un show diferente al que le has podido ver en otros lugares es Samantha Hudson, este año triunfando con varias de las canciones de su divertidísimo disco ‘Liquidación Total‘. En él se han incluido temas tan históricos como ‘Por España’ o ‘Demasiado coño’, su hit actual. Policleans y bailarines llegaron a rumorearse para este set exclusivo hace un mes, aunque cualquier cosa puede haber pasado desde entonces. Las palabras oficiales son que ofrecerá «una versión especial de su show de variedades». Lo seguro es que dará que hablar. Actúa también el viernes 17 en Sónar de Día.



C Tangana y Nathy Peluso, seguidos

C. Tangana y Nathy Peluso actúan por separado el viernes en Sónar de Noche: de ahí el tramposo +1 de nuestro titular. Sin embargo, lo hacen seguidos, lo que nos hace soñar que volverá a repetirse esa rara escena en la que les vemos interpretar ‘Ateo’, una de las 10 mejores canciones de 2021, juntos sobre el escenario.

En caso contrario, no pasará nada. Puchito, desde las 21.30 presentará las canciones de ‘El Madrileño‘ junto a éxitos anteriores y posteriores, y como dice la organización, de él hay que esperar «siempre lo espectacular». A partir de las 23.25 será el turno de Nathy Peluso, autora de ‘Calambre‘ y otra decena de hits más, con y sin Bizarrap, con y sin Camilo Sesto. ‘Mafiosa’ y ‘Emergencia’ son dos de las últimas pruebas.



Moderat: nuevo show

Antes de que visiten Madrid y Barcelona como parte de su gira y antes también de que lleguen a Bilbao BBK Live, Moderat estrenarán su nuevo espectáculo relacionado con su nuevo disco ‘MORE D4TA’. A juzgar por lo que se vio en Sónar en 2017 y por la estética tan cuidada de sus videoclips solo podemos esperar grandes cosas. La organización subraya que su espectáculo en directo, que estos días se está estrenando en Europa, ha sido creado con sus colaboradores de siempre, la gente de PFA Studios. Se anuncia como «uno de los grandes eventos del año», y comenzará exactamente en la medianoche del viernes 17.



The Blaze: hits y nuevo tema

El mismo viernes 17 de junio a eso de las 2.45 de la madrugada será el turno de ver a The Blaze en vivo. Oficialmente los autores de ‘Territory‘ nos visitaban con un show de éxitos incluyendo temas de ‘Dancehall’, pero justo esta noche han planteado una novedad musical que sucede a su remezcla para Ben Böhmer con Gordi, la envolvente ‘EYES’.



Maria Arnal, Marcel Bagès y 36 voces procesadas

La joya de la corona de Sónar de Día el sábado 18. Si ya ‘Clamor‘ dejaba uno de los mejores shows vistos en este país en toda su teatralidad, aguardad a la nueva idea en torno al flamante ganador del último Premio Ruido. Maria Arnal i Marcel Bagès presentan un nuevo espectáculo llamado ‘Hiperutopia’, creado especialmente para Sónar 2022. En él estarán acompañados de las 36 voces del Cor de Noies de l’Orfeó Català. Se define como «una puesta en escena densa y atmosférica en que las canciones se expanden, incorporando una tormenta de coros humanos y sonidos geológicos. Una ocasión única para presenciar uno de los directos más ambiciosos y emocionantes de la actualidad en un formato inédito inolvidable».



Chemical Brothers: hits y ‘No Geography’

‘No Geography‘ (2019) es uno de los mejores álbumes de Chemical Brothers, por increíble que pueda parecer. Lo saben hasta en los Grammys, pero lo cierto es que no hemos podido aún disfrutar del directo de semejante discazo. Al fin el dúo podrá presentarlo en Sónar, donde no actúan desde hace 7 años, sin renunciar por supuesto a su ristra habitual de hits. Actúan a las 22.30.



Arca: nuevo show

Otra presentación que veníamos necesitando es la de los 5 discos que Arca ha sacado durante los últimos tiempos. Se trata de las 4 últimas partes de la serie ‘kick’, después de que la primera en 2020 incluyera nombres tan suculentos como SOPHIE, Björk, Rosalía y Shygirl. A juzgar por su último elenco de colaboradores, desde Sia a Planningtorock pasando por Shirley Manson, y sobre todo por lo visto en otras ocasiones en la que es su ciudad, cualquier cosa podría pasar sobre las tablas. En cualquier caso, se tratará de «música nueva y un nuevo show en directo que garantizará que las cosas continúen evolucionando».