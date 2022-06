Dry Cleaning anuncian fecha de su segundo álbum, ‘Stumpwork’

Solo han pasado catorce meses desde que Dry Cleaning lanzaron su álbum debut, ‘New Long Leg’, y los fans de la banda londinense ya pueden disfrutar de un adelanto de su próximo proyecto, además de tener una fecha de lanzamiento para la que esperar.

El segundo LP de Dry Cleaning, titulado ‘Stumpwork’, llegará el 21 de octubre con once nuevas canciones. ‘Don’t Press Me’, el primer single del disco, se lanzó ayer mismo y, aunque dura menos de dos minutos, los amantes del material que Dry Cleaning ha lanzado hasta ahora seguramente estén contentos. La vocalista Florence Shaw explicó que la letra del estribillo se le ocurrió porque estaba intentando «escribir una canción para cantársela a mi cerebro». También está disponible un videoclip animado de la canción, dirigido por Peter Millard.

En ‘Stumpwork’ la banda promete continuar con las letras surrealistas por las que se caracterizan, añadiendo una capa de sensibilidad extra a la hora de hablar de temas como la familia, el dinero, la política, o la sensualidad. Esperemos que puedan soportar la presión de su álbum debut a sus espaldas, el cual fue un verdadero éxito, tanto en ventas como en recepción por la crítica, llegando al número 4 en la lista de éxitos de Reino Unido.

Tracklist de ‘Stumpwork’:

1. Anna Calls From The Arctic

2. Kwenchy Kups

3. Gary Ashby

4. Driver’s Story

5. Hot Penny Day

6. Stumpwork

7. No Decent Shoes For Rain

8. Don’t Press Me

9. Conservative Hell

10. Liberty Log

11. Icebergs