La UER descarta Eurovisión 2023 en Ucrania y apunta a UK

La Unión Europea de Radiodifusión emite hoy finalmente un comunicado en el que explica que, como era de prever, Eurovisión no podrá celebrarse en Ucrania. Existe una tradición según la que el país ganador de cada edición celebra el festival al año siguiente, y por tanto Ucrania lo celebró, por ejemplo, en 2005 y 2017, pero esta vez no será posible.

Explica el comunicado que “Eurovisión es una de las producción de televisión más complejas de todo el mundo, con miles de personas trabajando y acudiendo al evento, por lo que se requieren de 12 meses de preparación». Dada “la invasión rusa al país ganador de este año”, palabras textuales, la UER se ha tomado un tiempo para estudiar la viabilidad de la producción de Eurovisión en Ucrania, desestimándola por “razones de seguridad”.

El comunicado concluye que la UER está en conversaciones con la BBC, pues Reino Unido quedó en 2º lugar, para acoger Eurovisión 2023. Se da por hecho que aceptará, pero la noticia ha despertado gran expectación en España, pues nuestro país quedó 3º y RTVE ya se había ofrecido a organizar el evento.

