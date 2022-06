Grandmaster Flash, nacido Joseph Saddler, es una de las figuras más importantes de la historia del hip hop. No solo fue uno de los privilegiados que lo vio nacer, sino que tuvo un papel clave en todo ello, siendo uno de los primeros DJs de hip hop de la historia y un verdadero innovador con la mesa de mezclas.

Además de ser el primer DJ en tocar un vinilo con las manos para hacer música, Grandmaster Flash fue el pionero de algunas técnicas que hoy en día son estándar para cualquier disc-jockey, como el beat looping, y el descubridor de muchos de los samples más usados a lo largo de la historia del género.

Llamado «primer virtuoso del hip hop» por el New York Times, Grandmaster Flash fue la pieza clave de uno de los primeros supergrupos del rap, Grandmaster Flash & The Furious Five, el primer grupo de hip hop introducido en el Rock & Roll Hall of Fame, en 2007. Por si fuera poco, en 2019 recibió el Polar Music Prize, considerado por muchos como «el Nobel» de la música. Para celebrar su regreso a la Sala Razzmatazz de Barcelona este sábado 25 de junio, os traemos cinco clásicos de Grandmaster Flash & The Furious Five para sentir el beat en el pecho.

5. ‘Scorpio’ (1982)

«He is DJ Flash and he came here to give you a blast»

Grabada en 1981 y lanzada en 1982 como un single del álbum ‘The Message’ (1982), este inusual tema realmente suena como Daft Punk, excepto que fue más de una década antes de la llegada del dúo francés. Llegó al número 30 en las listas de R&B Singles en Estados Unidos y fue nombrada como «la mejor canción de electrónica temprana» por la revista Pitchfork. El nombre del tema es en honor a uno de los integrantes del grupo, llamado Scorpio.



4. ‘Freedom’ (1980)

«Full-grown, he’s a one of a kind / And Flash is gonna rock your mind»

La canción que lo empezó todo. ‘Freedom’ fue el debut del grupo en la discográfica Sugar Hill Records y su primer single de éxito, alcanzando el puesto 19 en las listas de R&B. Sí, al igual que ‘Scorpio’, este tema dista mucho del R&B, pero es que las listas de hip hop ni siquiera se habían inventado. De hecho, Billboard no incluyó la palabra «hip hop» en el nombre de ninguna lista hasta 1999. ‘Freedom’ ha sido sampleada en numerosas ocasiones, por artistas como De La Soul, los Beastie Boys, KRS-One e incluso por el propio Grandmaster Flash.



3. ‘White Lines (Don’t Do It)’ (1983)

«A businessman is caught with 24 kilos / He’s out on bail and out of jail / And that’s the way it goes»

Con este tema hay un poco de lío. Está acreditado a Grandmaster Flash & The Furious Five, pero en realidad en la canción solo aparece Melle Mel, integrante del grupo. Resulta que para cuando esta canción fue lanzada, Flash estaba demandando a Sugar Hill Records por los royalties y había dejado de hacer conciertos con Melle Mel. Su enemistad ha durado hasta nuestros días. El caso es que ‘White Lines’ es una de las canciones antidroga más bailongas de la historia. La bassline es adictiva a más no poder y la letra da que pensar. Ah, y Duran Duran hizo una cover del tema en 1995.



2. ‘The Adventures of Grandmaster Flash On The Wheels of Steel’ (1981)

«Grandmaster, cut faster !»

La cosa ya se pone seria. Esta ópera instrumental de 7 minutos es una grabación de una sesión en vivo de Grandmaster Flash mixeando canciones y haciendo su arte como DJ, usando tres tocadiscos. Esto fue tremendamente influyente para los DJs de la época y de los años posteriores. El mismísimo Dr. Dre, autor de clásicos como ‘Still D.R.E’ o ‘California Love’ de Tupac, dijo que Grandmaster Flash y esta canción fueron las razones por las que quiso empezar a hacer hip hop. Fue nombrada segunda mejor canción del año 1981 por la revista NME.

Samplea más de 10 canciones, entre las que se encuentran ‘Another One Bites The Dust’ de Queen, ‘Good Times’ de Chic, ‘Rapture’ de Blondie y otro tema de Flash del que ya hemos hablado anteriormente, ‘Freedom’.



1. ‘The Message’ (1982)

«It’s like a jungle sometimes / It makes me wonder how I keep from going under»

No es nada fácil resumir el impacto de esta canción. No solo en su época, sino en toda la historia del hip hop. Para empezar, fue un éxito comercial y de crítica. Fue la séptima canción de rap de la historia en aparecer en el Billboard Hot 100, en el número 62, y en 2017 la revista Rolling Stone la nombró «mejor grabación de hip hop de la historia». Por si esto fuera poco, en 2002 fue incluida en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, junto con otras grabaciones «cultural, histórica o estéticamente relevantes» como la Marcha Nacional o el discurso de Martin Luther King en el que exclama la famosa frase de «I Have A Dream…». Así de importante es este tema.

Para la historia del rap, simplemente es un hito. Líricamente, es una de las canciones más crudas y reales que se han escrito nunca, y no es ninguna exageración nombrar su último verso como el mejor de toda la historia. Y si no es el mejor, es el más relevante. Si no lo has hecho ya, escúchalo mientras lo lees. Por cierto, escrito por Melle Mel.

En cuestión de influencia, muchos expertos señalan ‘The Message’ como el tema que hizo que los raperos le quitaran el lugar a los DJs como las estrellas del hip hop, y el culpable de toda una marea de rap centrado en problemas sociales. Ha sido sampleado en más de 300 canciones y, simplemente, nunca pasará de moda.



La leyenda del hip hop que es Grandmaster Flash pinchará en la sala Razzmatazz de Barcelona el próximo sábado 25 de junio, tanto clásicos como nuevos hits, al tiempo que agarrará el micrófono. No todos los días se tiene la oportunidad de presenciar en directo el arte de un grande.