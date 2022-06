Meghan Trainor ha revelado cuándo llegará su sexto álbum de estudio, titulado ‘Takin’ It Back’, y ha enseñado su portada llena de color. ‘Takin’ It Back’ llegará a nuestros oídos el próximo 21 de octubre. Este disco significa el siguiente paso en la carrera de Trainor tras ‘A Very Trainor Christmas’ y ‘Treat Myself’, ambos en 2020. La portada muestra a la cantante estadounidense vestida con un estampado de flores en un decorado que se asemeja a una casa de muñecas de juguete.

Trainor también ha anunciado la salida del primer single del álbum para este viernes 24 de junio. La canción se llama ‘Bad For Me’ y colabora en ella Teddy Swims. Al igual que con el disco, el arte de la portada también se ha revelado, en el cual podemos ver a Meghan en un precioso vestido verde con un paisaje bucólico de fondo.

