BET Awards 2022: ganadores y actuaciones destacadas

Los Premios BET 2022 se entregaron este domingo y estuvieron marcados por la reciente decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos sobre el aborto, con varios presentadores referenciándolo en sus discursos, y por la celebración de la carrera de uno de los artistas más importantes de la historia del hip hop, Puff Daddy. Lizzo abrió la velada con su hit ochentero, ‘About Damn Time’, y de esta manera dio comienzo la celebración anual de la excelencia negra en música, cultura y deporte.

El premio a Mejor Artista Femenina en R&B/Pop se lo llevó Jazmine Sullivan, autora de la mixtape ‘Heaux Tales’, lanzada el año pasado. En la versión masculina del mismo premio el ganador, no de forma sorprendente, fue The Weeknd. Los ganadores a Mejor Artista de Hip Hop fueron Megan Thee Stallion y Kendrick Lamar, cada uno con su respectiva versión del premio.

- Publicidad -

Bruno Mars y Anderson .Paak han triunfado totalmente como Silk Sonic, recibiendo el premio a Mejor Grupo, gracias a su último proyecto colaborativo, ‘An Evening With Silk Sonic’, el cual también fue galardonado como Álbum del Año. Estos también se llevaron a casa el reconocimiento a Mejor Vídeo del Año, por ‘Smokin Out The Window’, y .Paak también fue nombrado Mejor Director de Vídeos del Año. Una noche de estrellas para el nuevo dúo.

Finalmente, ‘Essence’ de Wizkid, Justin Bieber y Tems se llevó el premio a Mejor Colaboración y Latto salió de la gala como Mejor Nueva Artista. Para los más cinéfilos, Will Smith y Zendaya fueron nombrados Mejor Actor y Mejor Actriz, por ‘King Richard’ y ‘Spiderman: No Way Home’ respectivamente.

- Publicidad -

El público de la velada pudo disfrutar también de las actuaciones de Fireboy DML, Giveon, Muni Long, Chance The Rapper (con Joey Badass), Ella Mai (con Babyface y Roddy Ricch), Chlöe Bailey, Doechii, Kirk Franklin & Maverick City Music, Latto (con Young Dirty Bastard y Mariah Carey) y Jack Harlow (con Brandy y Lil Wayne). Antes de recibir el premio por toda una carrera de éxito, Sean ‘Diddy’ Combs protagonizó un medley de más de 10 minutos con sus mayores canciones y con invitados de la talla de Mary J. Blige, Lil’ Kim y Busta Rhymes.