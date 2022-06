Lizzo y Live Nation prometen donar 1 millón de dólares para el aborto seguro

Como consecuencia de la revocación de la protección constitucional al derecho al aborto en Estados Unidos, tras casi 50 años estando en vigor, Lizzo y Live Nation han comenzado una colaboración con la que han prometido donar 1 millón de dólares a organizaciones que ofrecen acceso seguro al aborto, como Planned Parenthood y la Red Nacional de Fondos para el Aborto. El dinero saldrá directamente de las ganancias del próximo tour de Lizzo, el llamado ‘Special’ tour.

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia de 1973, conocida como «Roe vs. Wade», que hacía el aborto legal a nivel federal. Ahora que esta ley ha sido revocada, los estados tendrán total libertad para ilegalizar el aborto si así lo desean, forzando a las mujeres que deseen este servicio a emigrar entre estados o a someterse a este procedimiento bajo condiciones no seguras. En estos momentos, 11 estados están en proceso de establecer leyes anti-abortistas y en 5 estados el aborto ya es ilegal.

Lizzo anunció en Twitter que iba a donar 500.000 dólares a la causa y que Live Nation donaría los 500.000 restantes. La autora de ‘About Damn Time’ ha sido la última en una larga lista de artistas que se han pronunciado en contra de la derogación de la ley de 1973, entre las que se encuentran Taylor Swift, Halsey, Billie Eilish y Mariah Carey.

I’m pledging $500k from my upcoming tour to Planned Parenthood and Abortion Rights. Live Nation agreed to match— to make it 1 MILLION dollars

The most important thing is action & loud voices. @PPFA @AbortionFunds & organizations like them— will need funding to continue offering services to people who are most harmed by this ban

— FOLLOW @YITTY (@lizzo) June 24, 2022