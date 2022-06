Billie Eilish alude al juicio Depp/Heard o a la ley anti-aborto en ‘TV’

Billie Eilish sigue de gira con ‘Happier than Ever‘ y esta semana ha actuado en Manchester. En la ciudad inglesa, la cantante ha estrenado una canción nueva acompañada a la guitarra de su hermano y productor FINNEAS. ‘TV’ podría formar parte del tercer álbum de Eilish, en el que la artista ya ha «comenzado a pensar», según contaba recientemente a Ellen DeGeneres.

‘TV’ es una balada acústica en el estilo de ‘Your Power‘ o ‘Male Fantasy’. Al menos es el sonido que ofrece esta versión primigenia de la canción que, de momento, solo se puede escuchar mediante vídeos subidos a las redes sociales. Sin embargo, la noticia que deja ‘TV’ es que cita varias noticias de actualidad. Se nota que Eilish la escribió hace apenas unos días, como ella misma ha declarado.

Como inquieta por algunas de las noticias relevantes que se han ido sucediendo en los últimos días, ‘TV’ alterna momentos personales ultra emo con otros de puro comentario social y político. Frases como «intentaré no matarme de hambre solo porque estás enfadado conmigo» o «todos mis amigos ya no están, no me llevo bien con nadie, quizá yo soy el problema» conviven con otras que citan, de manera directa o indirecta, el juicio de Johnny Depp y Amber Heard («internet se ha vuelto loco siguiendo juicios de celebridades») o el intento de derrocar la ley del aborto que ha llevado a las calles a buena parte de la población estadounidense.

Por otro lado, ‘TV’ es una canción que habla de la fama desde dentro y desde fuera. Billie Eilish se ve dentro del televisor, pero también es ella quien lo enciende para ver a los concursantes de ‘Supervivientes’ «sufrir». Una reflexión sobre la adicción a los realities y a la tecnología con la que los seres humanos intentamos paliar nuestros propios sufrimientos.

Billie seguirá de gira hasta septiembre, sin pasar por España, pero sí por otros países europeos como Bélgica o Alemania, hasta que el tour concluya en Australia. La cantante acaba de ganar un Oscar por su canción para ‘James Bond’, ‘No Time to Die’.