Beyoncé abrió los Oscar 2022, pero no pudo con Billie Eilish

En una ceremonia de los Oscar criticada por dejar algunos galardones fuera en un intento desesperado por recuperar audiencia, sí hubo un par de minutos para que sonaran las canciones nominadas a Mejor Canción. La verdad es que las actuaciones de los Oscar prometían dado el renombre de muchos de los nominados. Y eso que Van Morrison no pudo acudir para interpretar ‘Down to Joy’ de la película ‘Belfast’.

Beyoncé fue elegida para abrir la ceremonia de los Oscar con ‘Be Alive’. Como el tema aparece en ‘El método Williams’ (‘King Richard’ en Estados Unidos), la película sobre tenistas por la que Will Smith ha ganado el galardón a Mejor Actor, aunque la noche será recordada más bien por su agresión a Chris Rock, Beyoncé se desplazaba a una pista de tenis. En exteriores, desde Compton, Beyoncé ha ofrecido una actuación espectacular, en tonos verdes, acompañada de decenas de bailarinas y músicos. En su línea.

El premio era para Billie Eilish por ‘No Time to Die’, que la cantante había interpretado junto a a su hermano FINNEAS al piano y una pequeña orquesta al fondo del escenario. Un show mucho más minimalista. Además de estos dos pesos pesados, Sebastián Yatra hizo una bonita actuación acústica de ‘Dos oruguitas’, uno de los mayores hits de ‘Encanto‘, el gran éxito musical de 2022, con un par de bailarines tradicionales. Y también sonó el otro hit de la cinta de Disney, ‘No se habla de Bruno’. Para ‘We Don’t Talk About Bruno’, Megan Thee Stallion se sumó a los vocalistas de la película rapeando sobre la propia noche de los Oscar y sobre el Versace que llevaba puesto.









