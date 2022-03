Hits

Recientemente ha saltado la noticia de que la banda sonora de ‘Encanto‘ ocupa el número 1 del Billboard 200 por 9ª semana, tan solo la punta del iceberg de la repercusión que está teniendo la música de la película disponible en Disney+.

El disco con las canciones creadas por Lin-Manuel Miranda, que ha declarado estar totalmente superado por este éxito inesperado, es ya disco de oro en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, pero más certificaciones aguardan porque el álbum no puede tener una posición más sólida en las listas.

Mediatraffic estima que este sigue siendo el disco más vendido/escuchado a nivel global, con 1,5 millones de copias que serán muchísimas más cuando acabe el año, mientras la película a su vez continúa acumulando streamings.

Las 44 pistas del disco en varios idiomas contribuyen a la puntuación, pero no se puede negar que lo de ‘We Don’t Talk About Bruno’ es uno de los acontecimientos de 2022. El tema ha sido número 1 en Reino Unido y Estados Unidos, además de top 38 en España, destacando también la buena aceptación de otros temas como ‘Surface Pressure’ o ‘Dos oruguitas’ con Sebastian Yatra. ¿Puede la banda sonora de ‘Encanto’ ser el disco más vendido de todo 2022?





Flops

Que sigue siendo un momento estupendo para la música latina no se puede negar. Sin ir más lejos, la banda sonora de ‘Encanto’ incluye ritmos de salsa, vallenato o cumbia. Sin embargo, eso no garantiza el éxito para cualquier cosa latina que se publique. El camino al próximo disco de Christina Aguilera no ha podido comenzar peor. El impacto sobre cualquiera de sus canciones es completamente nulo, y lo peor es que si percibes que en España ha sonado poco, lo cierto es que es el mercado en el que mejor han funcionado sus adelantos. Al menos han aparecido por listas.

‘La fuerza’, el primer EP de los 3 que conformarán el álbum ha llegado al puesto 54 en nuestro país, mientras en Reino Unido solo se ha colado en la lista digital y en Estados Unidos tan solo en ventas (78) y listas latinas (14), por supuesto sin rozar siquiera el Billboard 200.

Hay quien puede esperar que suceda algo con el resto de los EP’s, pues esto es solo el principio de la era de Aguilera, pero la verdad es que colaboraciones con totems del streaming como Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso, y después con Ozuna, solo podemos calificarlo como artillería pesada. ¿Puede haber as en la manga con este nivel? ‘Santo’ ha sido número 72 en España y número 80 en Alemania, y ‘Pa mis muchachas’ solo número 68, resultando datos nefastos para gente acostumbrada a mejores resultados.