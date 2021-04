Billie Eilish, prisionera del «abuso de poder» y una serpiente, en ‘Your Power’

Billie Eilish ha estrenado el tercer single de su disco ‘Happier than Ever’, que se publica el 30 de julio y del que se han conocido previamente otras canciones como ‘My Future‘ y ‘Therefore I Am‘. La nueva canción recibe el nombre de ‘Your Power’, hoy la «Canción Del Día».

Se trata de una canción acústica, de campo, con los ligeros toques electrónicos habituales de su hermano Finneas; pocos en este caso, dejando respirar la melodía y el carácter bucólico de la producción. Justo lo contrario de lo que podemos ver en el vídeo estrenado de manera simultánea, que ha sido grabado en un paraje desértico acorde, y donde la protagonista es una serpiente que va aprisionando a Billie Eilish.

Billie Eilish ha explicado que esta canción va de las «diferentes situaciones que todos hemos presenciado o experimentado sobre abuso de poder». «Espero que esta pueda inspiraros a cambiar», indica, mientras la letra reincide en la idea de manera sencilla, revelando quizá que el trasfondo es una relación tóxica: «Ella dijo que eras un héroe e hiciste ese papel / pero la destrozaste en un año, no hagas como si hubiera sido difícil».

Más adelante, la letra de ‘Your Power’ sugiere que efectivamente se trata de una canción muy personal, dedicada a una relación con el rapero 7:AMP (Brandon Adams) con el que Billie salió cuando él tenía 22 años y ella 16. La letra incluye una posible referencia a esta circunstancia: «¿solo te sentirás mal cuando anulen tu contrato»? 7:AMP aparece en el documental ‘The World’s A Little Blurry‘.

