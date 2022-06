Megan Thee Stallion intenta pronunciar «Tove Lo» y otras curiosidades

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Avril Lavigne recrea la portada de ‘Let Go’

Este mes se han cumplido 20 años del lanzamiento de ‘Let Go’, el debut de Avril Lavigne, y la canadiense lo ha celebrado recreando su icónica portada. La artista se ha plantado en el mismo paso de cebra donde se capturó la imagen de la cubierta, en Nueva York y, a continuación se ha ido a tocar al Madison Square Garden.

Chersace

Una de las imágenes más curiosas de las últimas semanas la ha dejado Cher, que inauguraba el mes del Orgullo con un retrato de ella de cuerpo entero, en el que luce la camiseta que ha diseñado junto a Donatella Versace para la campaña del Orgullo de este año. La camiseta cuesta 300 euros, es decir, no sabemos quién se la va a comprar, pero por lo menos le han puesto un nombre divertido.

Megan intenta pronunciar el nombre de Tove Lo

En un live de Instagram, Megan Thee Stallion se ha grabado escuchando ‘Stay High (Habits)’ de Tove Lo y ha intentado pronunciar el nombre de la artista. Curiosamente se ha quedado más cerca de pronunciarlo correctamente que el 99% de los mortales, como demuestra el tutorial que compartió Tove Lo hace unos días, previamente al intento de Megan.

Breve encuentro: La Bien Querida y la Reina Letizia

La Bien Querida ha presentado recientemente los premios Retina Eco junto al periodista Jaime García Cantero. Por la gala se dejó caer la Reina Letizia, y Ana Fernández-Villaverde no perdió la oportunidad de retratarse junto a la monarca. Ambas hablaron «un buen rato de música, de nuestras hijas, redes sociales, deporte y de la vida».

Macy Gray reparte CD’s

Macy Gray se ha tomado la promoción de su nuevo disco por sus propias manos y ha salido a las calles de Nueva York a repartir CD’s como si fueran finales de los años 90. De manera dramática nadie parece reconocerla por la calle pese a tratarse de la autora de ‘I Try’. ‘Every Night’, el álbum de Macy Gray & The California Jet Club, sale el 8 de julio.

Los Cardigans se reúnen

Los Cardigans nunca han dejado de tocar y, por ejemplo, en 2019 fueron cabezas de cartel en el Dcode de Madrid. Sin embargo, estos días se han dejado ver en un local de ensayo tocando nueva música, eso sí, sin Peter Svensson, que está ocupado haciéndose de oro por su trabajo de composición para otros artistas. ¿Será el principio de un nuevo disco de los Cardigans?



Blue Ivy es Beyoncé

Nadie en internet parece ponerse de acuerdo en si Blue Ivy, la hija de 10 años de Beyoncé y Jay-Z, se parece más a su madre o a su padre. Según el ángulo y la iluminación tira más hacia un lado o hacia el otro. Sin embargo, en esta imagen reciente de la niña, Blue Ivy es calcada a su madre, pues incluso lleva el mismo peinado que llevó Beyoncé hace unos años.

Blue Ivy is a spitting image of Beyoncé at tonight’s #NBAFinals game. pic.twitter.com/kqVXN0kiIG — Pop Crave (@PopCrave) June 14, 2022

Lil Nas X trabaja con un Daft Punk

Puede que Daft Punk se hayan separado pero eso no significa que sus integrantes vayan a parar para siempre. De hecho, recientemente, Lil Nas X ha subido un vídeo de él en el estudio y alguien ha tenido el buen ojo de reparar en que la persona que camina detrás de él en el estudio es Thomas Bangalter, mitad del dúo de robots francés. Lil Nas se encuentra preparando su nuevo disco, por lo que parece que Bangalter es uno de sus colaboradores.

It’s rumored that the person walking behind Lil Nas X is Thomas Bangalter from former music duo ‘Daft Punk’ 👀 pic.twitter.com/1fTR6UfKUE — 𝙈𝘼𝙅𝙊𝙍 🔱 (@lilnasxmajor) June 15, 2022

Breve encuentro no tan breve: Samantha Hudson y John Waters

Otro encuentro interesante que ha dejado el pop en los últimos días ha sido el de Samantha Hudson y John Waters. La reina de los bajos fondos y el director de ‘Pink Flamingos’ han mantenido una charla organizada por Primavera Pro en la que han hablado sobre el desarrollo del gusto musical. La entrevista completa está subida a Youtube.

Spellling recrea ‘Hounds of Love’

La mejor canción de Kate Bush vuelve a ser un éxito más de 30 años después, así que Spellling ha aprovechado para compartir una recreación de la portada de ‘Hounds of Love’ que realizó hace un tiempo. Dice que Kate es ahora un de sus artistas favoritas, pero que no conocía su trabajo antes de publicar su disco ‘Mazzy Star’ (2017).