Este jueves en el parque Enrique Tierno Galván tocaba jornada de rock, pero de dos tipos muy diferentes. Primero, el de Cala Vento. Segundo, el de Él Mató A Un Policía Motorizado. En esto consistió la penúltima jornada del Tomavistas Extra.

La salida de Cala Vento fue precedida por una castiza melodía de trompetas y recibida por un grupo de entre 20 y 30 personas de pie delante del escenario, mientras que el resto de la gente seguía en las gradas de piedra. Estos no tardarían en unirse al montón. Era el primer show de Cala Vento en Madrid desde octubre de 2019, por lo que para ellos no era un concierto cualquiera. La química entre Aleix y Joan se notó al instante, incluso para alguien que no estaba familiarizado con ellos. Uno de los primeros temas fue ‘Solo Sin Café’ y, para ser el comienzo del gig, el público ya estaba totalmente volcado, acabando las frases del tema a pleno pulmón.

- Publicidad -

La batería de Joan y la guitarra de Aleix parecían ser una sola mente pensante. Lo difícil, y lo que consiguen hacer estos amigos de L’Empordà, es sincronizarse a la perfección mientras suenan como si tocasen el doble de personas. Joan le daba con tanta energía a los bombos que creaba pogos entre el público él solito. Decidieron dejar los temas más conocidos, como ‘Gente Como Tú’, ‘Estoy Enamorado de Ti’ e ‘Isla Desierta’, para la recta final. Entre medias, tocaron tres canciones de su próximo disco, el cual sería el primero del dúo en tres años, desde ‘Balanceo’ en 2019. Sonaban francamente bien, y me quedé con una línea que referenciaba a «los seres de las redes». Cuando salga veremos de qué va eso.

‘Abril’, la canción más grande de su álbum debut homónimo, fue la canción final de la actuación de Cala Vento. Antes de retirarse, Aleix recordó que hay un nuevo LP en camino, y que su próximo concierto «seguramente será con un nuevo disco bajo el brazo». El turno de los catalanes terminó sobre las 21.15. 45 minutos después, Él Mató A Un Policía Motorizado traería de vuelta la música.



- Publicidad -

Santiago Motorizado, Doctora Muerte, Pantro Puto, Niño Elefante y Chatrán Chatrán comenzaron con el rock lo-fi de ‘El Magnetismo’, la intro de ‘La Dinastía Scorpio’, de 2013. Antes de dar ningún respiro al público, tocaron los bucólicos acordes de ‘La Noche Eterna’, una de sus más queridas canciones.

Las diferencias respecto al show de Cala Vento, crudo y sin filtro, fueron evidentes desde el principio. El juego de luces rojas y azules que fue el leit motiv del concierto y que emulaban las de, sorpresón, la policía; la relajada actitud de Santiago como vocalista y la tracklist llena de hits fueron las diferencias más notables. La iluminación era un verdadero espectáculo, ayudando a aumentar esa específica sensación de «dejarse llevar» que tan frecuente es en los estribillos de la banda.

- Publicidad -

Tocaron ‘El Perro’, ‘Chica De Oro’, ‘Más O Menos Bien’, ‘El Tesoro’, ‘Yoni B’ y ‘El Mundo Extraño’, entre muchas otras que, aún no conociendo, son imposibles de no disfrutar en directo. Tras volver al escenario después de un parón que parecía el final del show, pero que en realidad pareció un hiato para rellenar la bebida, sorprendentemente les quedaban varios hits para tocar. Entre ellos, ‘Ahora Imagino Cosas’ y ‘Fuego’.

Santiago es un hombre de rutina. Acaba una canción, lanza un calmado «gracias» y levanta el pulgar como diciendo: «Estamos bien». Y sin más dilación, la siguiente canción. Y así todo el concierto. Las únicas dos veces en las que Santiago se explayó un poco más fue para dedicar una canción a Jota, de Los Planetas, que se encontraba en el backstage y al que se refirió como «el mejor liricista de lengua hispanohablante», y para invitar, de nuevo a Jota, al escenario.

Cantaron juntos la última canción del show, ‘Mi Próximo Movimiento’, del cuarto proyecto de la banda, ‘Día de los Muertos’. Jota y Santiago consiguieron hacer que todo el público cantase las líneas «ahora estoy arriba de mi casa con un rifle», para acabar en un «pa-pa-pa-pa-pa-parara» multitudinario que significó el final de la noche eterna del parque Enrique Tierno Galván. Eterna, ojalá lo hubiese sido.