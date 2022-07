Olivia Rodrigo canta ‘Torn’ por sorpresa en un bar de Manchester

Olivia Rodrigo sorprendió anoche a los clientes de un bar de Manchester al hacer una actuación sorpresa tras su concierto en el O2 Apollo. Al acabar el concierto del tour de ‘Sour’, Rodrigo se dirigió al pequeño bar Bunny Jackson de Manchester a tocar una especial cover de ‘Torn’, el hit de 1997 de Natalie Imbruglia.

Olivia preguntó a las bandas que les tocaba actuar en el bar si ella y su propio grupo podían tocar una canción entre show y show. Acto seguido tocó la conocida ‘Torn’. Una de las personas a las que le tocaba tocar en Bunny Jackson esa noche compartió en Twitter un vídeo de la cantante en plena actuación con el siguiente mensaje: «Pues claro que sí Olivia Rodrigo, claro que puedes aparecer en Bunny Jackson un maldito domingo por la tarde y tocar una canción por diversión antes de nuestro tercer set.»

Olivia Rodrigo está actualmente terminando el tour de ‘Sour’, el cual finalizará esta semana en Londres. Durante este tour, Rodrigo ha hecho varias versiones de clásicos del pop-rock adolescente, como ‘Complicated’ de Avril Lavigne, ‘Just A Girl’ de No Doubt o ‘Seether’, de Veruca Salt.

Why yes Olivia Rodrigo, of course you can turn up at Bunny Jacksons on a bloody Sunday evening and play a song for a laugh before our 3rd set. pic.twitter.com/mpMbpkRlLq — OJB (@Oliver_james) July 4, 2022

THIS IS SO RANDOM. OLIVIA RODRIGO, AKA THE BIGGEST POP STAR OF THE YEAR, SINGING A 90s SONG AT A BAR IN MANCHESTER. pic.twitter.com/2cz1kgSLSl — annie is proud of liv ✰ (@littlefreakliv) July 4, 2022

