Nicki Minaj confirma que está y que no está embarazada

Nicki Minaj ha respondido oficialmente, aunque de una forma un tanto confusa, a los rumores sobre su segundo embarazo con su marido Kenneth Petty en un Instagram Live en el que un fan le preguntó directamente por el asunto.

Pareciendo bastante sorprendida al ser preguntada por esto, exclamó: «¡¿Estoy embarazada?!». Después, soltó una sonrisilla y movió los ojos como queriendo esconder algo. Finalmente, la artista de Trinidad y Tobago hizo realidad la gran revelación: «Tenía pensado tuitear esto. No estoy gorda, gente, estoy embarazada.» Tras reírse brevemente, aclaró que «quería contároslo, pero me olvidé».

Sin embargo, aquí es cuando el asunto se pone extraño. Apenas 30 segundos tras confirmar su supuesto embarazo, Nicki se puso seria y exclamó esto en una especie de acento británico improvisado: «Oh espera, ¿lo he dicho mal? Lo siento, creo que lo he dicho mal. Quería decir que… no estoy embarazada, estoy gorda». Tras soltar una gran carcajada al decir esto, dio las gracias a todos los presentes en el Live por «todos los mensajes congratulatorios». Y no volvió a hablar del asunto.

Nicki Minaj recibió a su primer hijo, cuyo nombre no ha sido revelado todavía públicamente, en septiembre de 2020. En cuanto a su segundo hijo, cada uno puede sacar sus propias conclusiones al ver el vídeo del Live de la artista. Lo que está claro es que ahora estamos más confundidos que antes.