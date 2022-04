Nicki Minaj se la devuelve a Adele en ‘Carpool Karaoke’

El Carpool Karaoke ha subido su primer episodio después de 2 años. En su momento fue historia del pop, terminando gastándose después. Digamos que la pandemia le ha sentado bien. De lo que no cabe duda es de que el capítulo de Adele puso mucho más de un granito en su consolidación. Fue el mayor viral de 2016. Y en aquello tuvo mucho que ver la versión que decidió improvisar de ‘Monster’ de Nicki Minaj. Demostró que, pese a las apariencias, sabía rapear.

Así que ha sido un acierto que el regreso del programa haya sido de mano de Nicki Minaj. La rapera comienza el viaje con su gran hit ‘Anaconda’. Después, se encarga de ‘Monster’ mientras se contraponen imágenes de Adele en lo que parece un dueto inimaginable.

A continuación, Nicki y James Corden versionan ‘Someone Like You’. Minaj dice que debido a las canciones tristes que suele hacer Adele, no se esperaba que la versionara, y confiesa que «le hizo muy feliz».

Los otros temas que cantan son ‘Blick Blick’, ‘Superbass’, ‘Do We Have a Problem?’, ‘Chun-Li’ y ’Starships’ como cierre del viaje de 17 minutos. En cuanto a la entrevista, contiene momentos divertidos como ese en el que Nicki Minaj se tiene que enfrentar a sus inicios tocando el clarinete. ¿Cuánto sabrá defenderse a estas alturas? Avanzamos que regular.

Otro momento divertido se produce cuando James Corden reconoce no saber qué significa la palabra «opps» que aparece en ‘Blick Blick’. Corden pregunta si se trata de «oportunidades» y Nicki Minaj le hace un buen «eye rolling» y le dice que para salir con ella tiene que saber que se refiere a sus «enemigos». Ahí, Corden tiene a bien poner de ejemplo a una vecina.

En otro fragmento de la entrevista, hablan sobre el equilibrio entre mostrar confianza en uno mismo y sufrir ansiedad por todo lo contrario, debido a la presión del público y de las redes sociales. Nicki Minaj dice echar de menos la sensación de libertad de sus inicios, antes de ser juzgada por todo. «Siendo mujer, frente al público, tienes que tener mucho cuidado. No es natural para ningún ser humano sentir siempre que todo el mundo te está criticando». Por suerte, como le pregunta James, su hijo consigue que se le olvide todo.

Nicki Minaj no publica disco desde ‘Queen‘ si bien hace tan solo unas semanas aparecía en temas como ‘We Go Up’ con Fivio Foreign y la mencionada ‘Blick Blick’. Esta última aparecerá en el disco ‘Trendsetter’ de Coi Leray.