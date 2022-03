Nicki Minaj sigue brillando en la malvada ‘We Go Up’ y en la divertida ‘Blick Blick’

Nicki Minaj sigue sin dar detalles de su quinto álbum de estudio, que existe y debería salir este año, pero no deja de regalar novedades musicales a sus seguidores. Estos días, la autora de ‘Queen‘ ha estrenado single propio, ‘We Go Up’, y también ha hecho otro de esos «featurings» que tanto le gusta hacer, en este caso, para acompañar a la joven rapera Coi Leray en su nuevo single, ‘Blick Blick’. En ambos, Nicki sigue brillando como solo ella sabe.

‘We Go Up’ es un single suelto que Nicki ha querido regalar a sus fans, según ha confirmado en sus redes, y que cuenta con la colaboración del rapero de Chicago Fivio Foreign. Se trata de una producción de drill oscura, en el estilo del artista invitado, que se especializa en este sonido, y animada por un sample vocal fantasmal que suena a lo largo de la grabación.

- Publicidad -

Nicki asume su rol malvado en la letra, dedicada a una persona que copia su estilo pero no llega a su altura, y a la que dirige frases como «después de todas esas operaciones sigues siendo fea». El flow de Nicki es autoritario y agresivo por momentos, y los versos en los que arrastra las sílabas de palabras como «sexy» o «Pepsi» llaman especialmente la atención.



Por su parte, ‘Blick Blick’ es más divertida y colorida que oscura. El gancho «push it, push it» se abre paso entre los gemidos de Coi Leray, pero es Nicki quien vuelve a merendarse su verso, haciendo gala de su rápido flow.

- Publicidad -

Entre referencias a Bob Marley o a Jeff Bezzos, vuelven a caer simpáticas varias de sus rimas, como esa que parea Onika Tanya (su propio nombre) con la frase «pero no eres puertorriqueña». E igual de colorida que la canción es su videoclip, lleno de pelucas, grafitis y fusiles de color azul y rosa pastel.

Tanto ‘We Go Up’ como ‘Blick Blick’ siguen engrosando el repertorio de Nicki, que este año ha vuelto con hasta dos nuevos singles: ‘Do We Have a Problem?‘ y ‘Bussin’. El primero debutó en el número 2 del Billboard Hot 100 y se mantiene en el número 66 tras seis semanas en lista, y el segundo se estrenó en el número 20 y ya está ausente de la tabla.