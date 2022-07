Cancelado en Londres un encuentro con Nicki Minaj por seguridad

Nicki Minaj, en pleno divertimento sobre la confirmación y el desmentido de su nuevo embarazo, tuvo ayer la feliz idea de improvisar un meet & greet en Londres. Aprovechando que estaba en Reino Unido para actuar en Wireless Festival este finde pasado, convocó el lunes a sus fans en torno a la hora de comer en Camden.

Pero la rapera no se presentó hasta las 6 de la tarde, por lo que la multitud a esa hora no había dejado de crecer y crecer, además bajo una ola de calor que en Londres se traducía en 33º C, como informa el NME.

Para cuando llegó Nicki, los nervios estaban ya a flor de piel y las masas rodearon su coche, impidiéndole salir. Nicki Minaj llegó a tuitear a las 18.19 que si la gente no se alejaba de su coche, no la iban a dejar salir a la calle. Pedía que la gente hiciera una fila india.

Finalmente, la policía de Camden decidía cancelar el evento y obligar a la gente a que se fuera a sus casas, tras recibir una llamada del Koko Café, donde estaban preocupados por la enorme cantidad de personas agolpada a sus puertas. El comunicado de la polícia no incluye el nombre de Nicki Minaj, pero sí los detalles de la operación: “En pos de la seguridad, los responsables del evento tomaron la decisión de que el evento no seguiría adelante”.

En las redes han aparecido vídeos en los que las masas corren detrás del coche de Nicki, esta incluso empuja a una fan o saluda desde el coche.

