SG Lewis nos devuelve a los mejores 80 con ‘Missing You’

SG Lewis se ha convertido en uno de los nombres claves de la electrónica internacional. Su debut largo ‘times’ contaba con colaboraciones como Robyn y Channel Tres, Frances y Nile Rodgers.

Ahora presenta un nuevo proyecto que define dividido en 2. En Instagram ha explicado que durante los últimos 18 meses ha creado 2 mundos a los que nos da la bienvenida con 2 singles diferentes. La doble cara A que presentamos esta semana en la playlist de novedades «Ready for the Weekend» fue ‘Missing You’ y ‘Something About Your Love’. Esta última es otra colaboración con Frances, con un sample del tema de los 80 ‘Tender Love’ de Force MD. La primera representa su carácter más pop y es nuestra «Canción del Día» hoy.

‘Missing You’ es una de esas canciones que nos llevan directamente a la década de los 80, como en tiempos recientes los mayores hits de Dua Lipa, The Weeknd… o el repertorio anterior de SG Lewis. Con su cencerro y su beat acelerado de europop, ‘Missing You’ nos hace pensar en los tiempos en que el italo y el HI-NRG eran los protagonistas absolutos de Los 40 Principales. Su estribillo sobre un amor que ya no tiene tan chispa («ya no te echo de menos como debería») se ve superado por un estribillo instrumental aún más recordable.



