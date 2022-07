Thom Yorke canta a las tiburonas Valeria y Sofía, por Greenpeace

Con motivo del Día Internacional de la Conciencia por el Tiburón, Thom Yorke ha prestado su voz a un vídeo de Greenpeace en defensa de este animal.

Se trata de un vídeo de animación sobre la historia de dos Tiburonas, pero no las Tiburonas autoras de ‘Sola y Feliz’, sino dos hembras de tiburón llamadas Valeria y Sofía, separadas por la sobrepesca. En concreto las separa la pesca de palangre, uno de los métodos de pesca industrial más dañinos para la biodiversidad marina en el Atlántico Norte.

Greenpeace ha documentado la descarga de crías de tiburones azules de 50 a 70 cm, cuando la especie necesita un mínimo de 180 cm para reproducirse, recordando que los tiburones son unos de los animales en mayor peligro del mundo, con 17 especies amenazadas de extinción, como el tiburón marrajo.

La canción que canta Thom Yorke es una versión de ‘Bloom’, el tema de Radiohead que abría ‘The King of Limbs’. Su letra ya hablaba del océano, en concreto indicaba que es «el florecer del océano lo que me mantiene vivo», hablando de medusas y tortugas marinas. El vídeo de 2 minutos recibe el nombre de ‘The Lonely Shark’. Thom Yorke previamente había compuesto música específicamente para la organización, como en el vídeo ‘Hands off the Antarctic’ hace tres años.

Greenpeace publica un informe según el que «las flotas pesqueras de la Unión Europea de España y Portugal pescan constantemente en zonas de cría de tiburones en el Atlántico Norte utilizando palangre. El informe se llama ‘Tiburones en Extinción: Cómo las flotas pesqueras de la UE impulsan el comercio mundial de tiburones'». Los tiburones son fundamentales dentro de la red trófica marina y su papel como gran depredador es especialmente importante para mantener la salud de las comunidades marinas. Al desaparecer los grandes tiburones, a menudo se dan cambios tróficos imprevistos, lo que crea unos ecosistemas más desequilibrados con depredadores menores sin control.