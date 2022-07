Rihanna decide etiquetarse en su mayor hit y logra un nuevo viral

Los fans de Rihanna amanecen esta mañana revolucionados porque la cantante ha decidido etiquetarse en las plataformas de streamings con el que ha terminado siendo su mayor hit. Al menos en Spotify, la canción más escuchada de Rihanna es ‘This Is What You Came For‘, pero hasta ahora, aparecía en ella tan sólo como un «featuring» de Calvin Harris. Desde hoy, ambos aparecen como artistas principales.

‘This Is What You Came For’, que curiosamente tiene un crédito de Taylor Swift, supera los 1.300 millones de reproducciones, por encima de ‘Work’ y ‘Needed Me’, que superan los 1.000, y una serie de canciones de Rihanna en torno a los 900 millones de streamings, como es el caso de ‘Umbrella’, ‘We Found Love’, ‘Love On the Brain‘ y ‘FourFiveSeconds’.

- Publicidad -

Se desconoce por qué Rihanna ha decidido etiquetarse en esta canción después de tantos años, pero hay quien cree que su equipo busca mejorar sus estadísticas de cara al inminente lanzamiento de algún single, extremo que no ha sido confirmado.

Por otro lado, en las últimas semanas Rihanna tiene un nuevo viral. Se trata de una de las canciones de su último disco ‘ANTI’, ‘Woo’. El tema se ha viralizado en TikTok, en concreto con el pitch alterado como podéis escuchar bajo estas líneas, y por tanto su versión normal ha aparecido en playlists sobre virales de TikTok y en playlists como «big on the internet». Pronto superará los 100 millones de reproducciones sin haber sido siquiera single.





- Publicidad -