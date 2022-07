Mabel podría conseguir esta semana el primer número 1 en álbumes de su carrera (en Reino Unido) con ‘About Last Night…’, su segundo larga duración. Es una buena noticia para «Meibel» pero lo sería más si el disco fuera interesante. No es el caso.

No a todos los artistas les brota arte por los poros como a Kate Bush, pero los inicios de Mabel eran prometedores, y su hit ‘Don’t Call Me Up‘ era excelente. Sin embargo, su debut no cumplió las «altas expectativas» depositadas en ella ni tampoco lo hace este segundo trabajo, en el que la personalidad de Mabel queda más diluida si cabe. En ‘About Last Night…’ es imposible saber quién es ella como artista, cuál es su voz, exactamente qué tiene que ofrecer que merezca la pena. Más bien, en el disco, Mabel se sigue mimetizando con la masa.

Esto no es un problema si lo que buscas en el pop es un simple divertimento con el que pasar el rato. ‘Let Them Know‘, el primer single, es un efectivo homenaje a los 90 de RuPaul y Madonna, producido por SG Lewis, que no samplea ‘Supermodel (You Better Work)’ aunque lo parezca, ‘Good Luck’ con Jax Jones es otro single dance efectivo que sudar en el gimnasio, y ‘Let Love Go’ sobresale por la vía del latin-house… a pesar que el rap de Lil Mecca esté metido con calzador.

Pero el disco, que supuestamente narra una noche de fiesta de Mabel desde que se prepara para salir hasta que entra en la discoteca, se encuentra con su ex, «llora en el baño» y sus amigos le animan a pasar de él y seguir bailando, tiene sus más y sus menos. ‘Shy’ integra buenas influencias del R&B de los 2000, pero el dance-pop de ‘Animal’ y ‘Definition’ suena genérico e incluso anacrónico, el single ‘LOL’ parece de las peor Little Mix y… ¿cuántas copias de ‘Blinding Lights’ van ya? ‘Overthinking’, desde luego, no es la mejor de ellas.

Mabel dice que crear ‘About Last Night…’ le ha ayudado a creer en sí misma como compositora, algo que necesitaba después de leer mensajes crueles en internet que le hicieron dudar sobre su propio talento. No cabe duda que Mabel sabe escribir una buena canción de pop, si no, no estaría donde está. El problema es que su firma es invisible y que las canciones de ‘About Last Night…’ suenan estancadas en algún punto entre 2012 y 2014. Extraña que ni la participación de MNEK, RAYE, SG Lewis o Galantis haya sido suficiente para armar un disco más excitante y actual. Queda uno que olvidar como una mala noche, en un día de resaca.