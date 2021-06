Mabel ha vuelto con un nuevo single llamado ‘Let Them Know’ que ha sido 100% escrito para las discotecas (bueno, quizá en un 70%, el resto para las playlists y la radio). Es un corte de house-pop con espíritu de himno que se lo debe todo a uno de esos estribillos más grandes que la vida diseñados para hacerte volar, como dirían Fangoria. ¿Lo malo? El tema dura solo 2 minutos y medio, cuando en otra época habría durado el doble y pedido a gritos remixes a tutiplén.

‘Let Them Know’ ha sido co-escrito y co-producido por SG Lewis, uno de los productores electrónicos de moda después de su trabajo propio o de sus colaboraciones con Robyn, Dua Lipa, MØ o Jessie Ware; y la cantante y compositora RAYE, quien tras lanzar el EP ‘Euphoric Sad Songs‘ acaba de arrasar en las listas británicas con ‘BED’ junto a Joel Carry y David Guetta.

Previamente al lanzamiento de ‘Let Them Know, Mabel ha contado que, en los últimos tiempos, ha aprendido a aceptar que ella «es suficiente» y que lo vale después de un largo periodo de sentirse muy insegura como estrella del pop en una industria tan competitiva; y ‘Let Them Know’ busca ser un himno de empoderación para su audiencia. Su letra incluye ya una referencia a Doja Cat así como a una conocida marca de refrescos azucarados o a un personaje de ‘Juego de tronos’.

La autora de ‘High Expectations‘, hija de Neneh Cherry, aparca definitivamente el sonido dancehall-pop de su mayor éxito hasta la fecha, ‘Don’t Call Me Up’, en este ‘Let Them Know’ que queda mucho más cerca de su single con Tiësto lanzado el año pasado, ‘God is a Dancer’. Es el primer adelanto de un álbum que llevaría por título ‘About Last Night’, como parece dejar entrever su videoclip.



