Mabel / High Expectations

Cuando un o una artista titula “Altas expectativas” a su álbum debut solo puede ser por dos cosas: o porque va tan sobrado que no les tiene miedo, o porque nota en la nuca esa presión. En el caso del debut de Mabel, que contaba en su haber varios éxitos (especialmente en Reino Unido) antes incluso la publicación de este primer disco, la impresión es curiosamente, una mezcla de ambas: ella cree que lo ha hecho genial, pero el resultado es, para el oyente, que más bien no ha estado a la altura de esas ‘High Expectactions’.

Es evidente que, siendo una debutante en una multinacional, no cabe culpar de todo a la hija de Neneh Cherry y Cameron McVey (Massive Attack) de las flaquezas de este álbum, pero no puede esconderse: ella se precia de componer cada uno de sus temas, está a los mandos. Y tampoco se puede acusar a Polydor de haber medrado: en estos 14 cortes participan nombres tan reputados, premiados y vendedores del pop británico actual como Steve Mac (Ed Sheeran), Jimmy Napes (Sam Smith), Fraser T. Smith (Adele), MNEK (Madonna), Dre Skull (Drake), Kamille (Clean Bandit, Little Mix), MakeYouKnowLove (ZAYN), Snakehips… ¿Qué es, entonces, lo que no termina de funcionar en ‘High Expectations’, entonces?

Quizá el problema sea, precisamente, una cuestión de expectativas. Las nuestras, a tenor de hits previos como ‘Ring Ring’, ‘Finders Keepers’, ‘Fine Line’, ‘Cigarette’ o, ya este año, ‘Don’t Call Me Up’, eran un disco disfrutable en el que dejarse el culo bailando. Bailando, claro, más temas como aquellos, con ese fantástico equilibrio entre el perreo derivado de la inspiración afrocaribeña de sus ritmos y cierta sutileza y elegancia en sus formas que –pese a aparentar ser una “chav”– lleva en las venas. No cabe duda que lo hacemos: ‘Bad Behavior’ y ‘FML’ (de “fuck my life”), co-escritas junto a su hermanastro Marlon Roudette, y, en menor medida, ‘Selfish Love’ –con Kamille como co-intérprete también– y ‘Put Your Name On It’, se acercan mucho a reeditar ese espíritu con éxito.

Sin embargo, la malagueña –nació cuando sus padres vivían en Alhaurín el Grande– parece haber querido armar un disco mucho más complejo de lo que se –al menos yo– esperaba, esforzándose por ser más elegante y menos callejera. Al margen de una intro y outro que a todas luces parecen haber desperdiciado una buena idea melódica (y unos espectaculares arreglos de cuerda de Joel Compass), y dos interludios-interruptus (ambos con pinta de buenas canciones que se interrumpen inexplicablemente), la gran lacra de ‘High Expectations’ es que hay cierta tibieza en él. Quizá el mejor ejemplo sea una ‘Mad Love’ que simplemente no tiene el mismo pellizco que ‘Don’t Call Me Up’ pese a contar exactamente con el mismo equipo (Steve Mac y Kamille): a veces forzar las cosas simplemente no sale bien.

Tampoco ayuda a remontar la profusión de medios tiempos y baladas, que aunque a veces funcionan realmente bien, como en una ‘We Don’t Say’ que Drake podría haber hecho masiva o la honesta e íntima ‘OK (Anxiety Anthem)’ (su título ya deja claro de qué va). ‘Trouble’ y ‘I Belong to Me’, en cambio, son correctas, incluso bonitas en sus arreglos más bien clasicotes, pero demasiado impersonales. Esas ínfulas de tratar de hilvanar un discurso estético elevado –en fuerte contraste con unas letras sencillas sobre enamorarse y desenamorarse, sobre deseo y empoderamiento– pesan en un desarrollo de un álbum que está bien, sí, pero del que esperábamos claramente más. Para más inri, cuando pensábamos que la mixtape ‘Ivy to Roses’ servía para dar carpetazo a su etapa previa, resulta que ‘High Expectations’ se edita con una edición deluxe que incluye sus primeros hits, uno tras otro. ¿No hubiera sido más sencillo armar un álbum de total disfrute mezclando bien lo nuevo y lo no tanto? Claro que podemos hacerlo nosotros mismos, pero ¿importará eso un cuerno a alguien de la multinacional que lo publica si no vende suficiente? ¿Permitirá que Mabel pueda seguir desarrollándose como artista? Mabel ha anunciado un par de conciertos en España que tendrán lugar a principios de 2020: el 21 de febrero en la sala Joy Eslava, Madrid, y el 22 de febrero en La 2 de Apolo, Barcelona. Entradas a la venta aquí.

Calificación: 6,6/10

Lo mejor: ‘Don’t Call Me Up’, ‘Bad Behaviour’, ‘FML’, ‘Put Your Name On It’, ‘We Don’t Say’

Te gustará si te gustan: Raye, Bad Gyal, el Drake más pop.

Escúchalo: Spotify