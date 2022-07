Estreno: DJ Coco remezcla ‘Bizcochito’ de Rosalía

Sin que sea un single oficial de ‘MOTOMAMI’, en los últimos meses hemos visto crecerse ‘Bizcochito’ de Rosalía, gracias a TikTok, a la bola que la propia Rosalía le ha dado en redes… y a lo que los DJ’s han decidido pincharla de manera espontánea. Entre otros, DJ Coco en el Primavera Sound, como os contamos al término del festival.

Hoy JENESAISPOP estrena la remezcla de ‘Bizcochito’ que ha realizado DJ Coco, conocido por realizar la sesión de cierre de Primavera Sound durante años (¿décadas?), tras haber formado parte del histórico Nitsa allá por el año 1994.

DJ Coco, que ha compartido cabina con gente tan dispar como Justice, Fatboy Slim, Honey Dijon, The Blessed Madonna, o Todd Terje; ha pinchado en lugares como Moscú, Los Ángeles, Londres o Helsinki; y ha remezclado lo mismo a Delorean que a Baxendale; compila aquí algunas de sus influencias internacionales sin prescindir de los palmeos ni de los guiños habituales de Rosalía a nuestro folclore.

Esta nueva versión de ‘Bizcochito’ no dura 2 minutos sino 6 y medio, facilitándote el trabajo: ya no tendrás que ponértela 3 veces seguidas como solías, lo cual no quiere decir que no sea adictiva. Ahí está esa hipnotizante nueva base, como salida de una disco de 1977. El remix de DJ Coco de Bizcochito no prescinde de su punto de hyperpop ni de sus efectos tipo PC Music made in 2022, pero añade una base italo de la vieja escuela que podría haber perpetrado el mejor Giorgio Moroder, además de otros efectos más cercanos al techno.



