Por qué los DJs aman ‘BIZCOCHITO’ de Rosalía

Estos días hemos comentado cuál puede ser el siguiente single de ‘MOTOMAMI’ de Rosalía ahora que la promoción del álbum parece haber llegado a una pausa mientras la cantante catalana se centra en la preparación de su gira mundial. En realidad la respuesta la ha dado el público: ‘BIZCOCHITO’ es la tercera canción más escuchada de Rosalía en Spotify solo por detrás de ‘LA NOCHE DE ANOCHE’ y ‘LA FAMA‘, y por delante del resto de singles. ¿Por qué?

Puede ser por varias razones. En primer lugar ‘BIZCOCHITO’ es una de las canciones más pegadizas de ‘MOTOMAMI’, sino la que más. También es una de las más divertidas. Pero, de manera inesperada, también es una de las pistas del disco que los DJs más están pinchando. Solo en el Primavera Sound ha pasado por la sesión electro de 2manydj’s (a través de un remix que ya está tardando en salir), por la sesión de clausura de DJ Coco, y por la sesión house que Peggy Gou ofrecía en el Brunch on the Beach del domingo. Antes que esto, el DJ Paco Lumiere pinchó ‘BIZCOCHITO’ durante la actuación de la drag queen Astra Bomb en el bar IMPRFCTO de Barcelona. Y seguro que existen muchos más casos.

Tanto público como estrellas de los platos parecen haber decidido que, si hay una canción de ‘MOTOMAMI’ que se puede convertir en un auténtico hit popular, incluso por delante de ‘LA FAMA’ (que ya suma 7 meses de vida) o ‘SAOKO’, es ‘BIZCOCHITO’. Su depurado ritmo de reggaetón clásico la emparenta con ‘CHICKEN TERIYAKI‘ pero, a diferencia de esta, ‘BIZCOCHITO’ incorpora varios ganchos melódicos muy claros como son la melodía de sintetizador tipo politono de móvil (ya hay una versión no oficial tipo móvil de juguete subida a Youtube) y el «taratatá» coreado. ‘BIZCOCHITO’ es tan bobalicona que la gente se entretiene imaginando que es un tono de Tamagotchi o que está cantada en el «idioma de los Minions».

Al componente pegadizo de ‘BIZCOCHITO’ contribuye precisamente una letra divertida y absurda que, por indescifrable que parezca al principio (y después), se pega. Toda la canción parece acelerada, y rimas como «yo no soy ni via’ se’ tu bizcochito / porque tengo to’ lo que tiene delito» o «tú ere’ el que pimpea o te pimpean a ti / yo elegí mi lao desde el día en que nací» pasan por la boca como un trabalenguas. Esa que dice «habla bullshit, to’ lo que dice falsea / Y mi make-up en la ola de Corea» (no, no la he transcrito de memoria) suena ya apitufada, y termina llevando la canción al lugar más absurdo posible.

Curiosamente, la letra de ‘BIZCOCHITO’ responde a la de ‘Saoco‘ de Wisin & Yandel, en la que los reggaetoneros se dirigen a una chica por este término que la convierte en un mero objeto de deseo. Rosalía desafía así el machismo tan habitual en el reggaetón. Por otro lado, en la letra, la artista alude por primera vez a su éxito e influencia: «No basé mi carrera en tener hits / Tengo hits porque yo senté las base’ / Ya no tengo nada más que decir / Pa’ decirlo hace falta mucha clase» es una frase que en absoluto habría tenido cabida en ‘El mal querer‘, pero que la Rosalía de ‘MOTOMAMI’ expresa con dignidad, pero también con humor. El sonido de ‘BIZCOCHITO’ demuestra que no vale la pena tomarse nada de esto TAN en serio.