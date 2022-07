Las nominaciones para los VMA’s 2022 ya son públicas. La gala se celebrará el próximo 28 de agosto y Kendrick Lamar, Jack Harlow y Lil Nas X son los artistas que más posibilidades tienen de triunfar esa noche, con siete nominaciones cada uno. Doja Cat y Harry Styles les siguen el rastro con seis nominaciones cada uno y, en el escalón de las cinco nominaciones, se sitúan Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift y The Weeknd.

Mientras que Harlow y Lil Nas X han obtenido múltiples nominaciones por su exitazo conjunto, ‘INDUSTRY BABY’; Lamar ha sido nominado por primera vez desde 2018 gracias a su último proyecto, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’. Además, Madonna ha hecho historia en los VMA’s al ser la única artista en ser nominada en cada una de las cinco décadas que lleva activa la competición. Ha completado el récord al recibir su nominación número 69, por la gira de ‘MADAME X’.

Vídeo del Año:

Doja Cat – “Woman”

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Olivia Rodrigo – “brutal”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Artista del Año:

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Canción del Año:

Adele – “Easy On Me”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Doja Cat – “Woman”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lizzo – “About Damn Time»

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

Mejor Nuevo Artista:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

SEVENTEEN

Mejor Colaboración:

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Post Malone & The Weeknd – “One Right Now”

ROSALÍA ft. The Weeknd – “LA FAMA”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

Mejor vídeo Pop:

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Doja Cat – “Woman”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lizzo – “About Damn Time»

Olivia Rodrigo – “traitor”

Mejor vídeo Hip-Hop:

Eminem & Snoop Dogg – “From The D 2 The LBC”

Future ft. Drake, Tems – “WAIT FOR U”

Kendrick Lamar – “N95”

Latto – “Big Energy”

Nicki Minaj ft. Lil Baby – “Do We Have A Problem?”

Pusha T – “Diet Coke»

Mejor vídeo Rock:

Foo Fighters – “Love Dies Young”

Jack White – “Taking Me Back”

Muse – “Won’t Stand Down”

Red Hot Chili Peppers – “Black Summer”

Shinedown – “Planet Zero”

Three Days Grace – “So Called Life”

Mejor vídeo Alternativo:

Avril Lavigne ft. blackbear – “Love It When You Hate Me»

Imagine Dragons x JID – “Enemy”

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – “emo girl»

Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE”

Panic! At The Disco – “Viva Las Vengeance”

Twenty One Pilots – “Saturday”

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – “G R O W”

Mejor vídeo Latino:

Anitta – “Envolver”

Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

Becky G X KAROL G – “MAMIII”

Daddy Yankee – “REMIX”

Farruko – “Pepas”

J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”

Mejor vídeo R&B:

Alicia Keys – “City of Gods (Part II)»

Chlöe – “Have Mercy”

H.E.R. – “For Anyone”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Summer Walker, SZA & Cardi B – “No Love (Extended Version)”

The Weeknd – “Out Of Time”

Mejor vídeo K-Pop:

BTS – “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”

ITZY – “LOCO”

LISA – “LALISA”

SEVENTEEN – “HOT”

Stray Kids – “MANIAC”

TWICE – “The Feels”

Mejor vídeo con mensaje social:

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5″

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time”

Rina Sawayama – “This Hell”

Stromae – “Fils de joie”

Mejor cinematografía:

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Camila Cabello ft. Ed Sheeran – “Bam Bam”

Harry Styles – “As It Was”

Kendrick Lamar – “N95”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Mejor dirección:

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was»

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Mejor dirección de arte:

Adele – “Oh My God”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Kacey Musgraves – “simple times»

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion ft. Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Mejores efectos visuales:

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Coldplay X BTS – “My Universe”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

Mejor coreografía:

BTS – “Permission to Dance”

Doja Cat – “Woman”

FKA twigs ft. The Weeknd – “Tears In The Club”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Mejor edición:

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Olivia Rodrigo – “brutal”

ROSALÍA – “SAOKO”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

The Weeknd – “Take My Breath”