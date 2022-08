Fangoria, en su salsa en el Low, el otro Benidorm Fest

25.000 personas acudieron al Low Festival durante una segunda jornada amenazada a última hora por una tormenta programada para las 21 horas, que felizmente no se produjo. Habría sido un tanto poético que cayera justo durante el concierto de Amaia, a las 21.30, el cual incluye un tema llamado ‘Relámpago’. El relámpago sonó y hay un momento de la canción en el que de hecho parece caer, efectista, sobre el escenario, pero ese fue el único altercado vivido durante la jornada de sábado en el festival de Benidorm.

Tan encantadora como siempre, Amaia lamentó no poder hacer un concierto más largo como está mandado en todo festival. Por ella se habría quedado más tiempo. Sin embargo, sí hubo ocasión de repasar muchas de las canciones contenidas en su segundo disco ‘Cuando no sé quién soy’, como fue el caso de una emocionadísima ‘Yamaguchi’, dedicada a su familia allí presente; la genial ‘Quiero pero no’, igual de coreable sin Rojuu o la versión de Los Planetas ‘Santos que yo te pinte’. Hay que hacer especial hincapié en esta porque resulta una de las cumbres del concierto de Romero. Su voz es todo expresividad, con una calidad en directo que hasta a veces parece playback, y en este caso la cantante agitó los brazos al ritmo de la percusión como si fuera ella misma la persona sentada a la batería.

- Publicidad -

El concierto de Amaia incluyó también la comentada versión de ‘Fiebre’ de Bad Gyal, que compite por ser mejor que la original en su reducción a piano. Viene a demostrar que la melodía siempre estuvo entre lo mejor de las canciones de Alba, por si hay algún sordo que todavía lo dudara, y vaticino un pequeño éxito si se decide sacar esta versión a las plataformas de streaming. ‘El encuentro’ sin Alizzz y ‘La canción que no quiero cantarte’ sin Aitana cerraron un set que no necesita featurings para brillar. Amaia moviéndose de lado a lado del escenario, con su preciosa voz, es más que suficiente.

Hubo un momento en el que si Amaia y Carolina Durante actuaban el mismo día en un festival, la colaboración estaba garantizada, pero no fue el caso. Los tiempos cambian. Los de Diego Ibáñez actuaron en el mismo Escenario Benidorm, presentando las canciones también de su segundo disco, destacando ‘Famoso en 3 calles’ poco después de que ‘Cayetano’ volviera a dar todo a los asistentes, ahora remozada con un dardo envenenado a VOX, ahora que Ciudadanos ya no existe. Diego actuó con una camiseta de John Maus, estrella perdida donde las haya.

- Publicidad -

El escenario grande fue el espacio para White Lies a primera hora de la noche, Editors en torno a la medianoche y Fangoria en prime-time. Fangoria se encargaron de recordar que la reivindicación de Benidorm les pertenece desde mucho antes de que Alaska presentara Benidorm Fest y desde mucho antes de que María Jesús hiciera aquel inverosímil spot para promocionar el festival. El grupo de Olvido Gara y Nacho Canut ha hecho de lo kitsch una virtud, y hay que reconocer que la extraña ciudad de los rascacielos es el sitio perfecto para disfrutar de canciones de su repertorio tan deliberadamente sobrecargadas y barrocas como ‘Espectacular’, ‘Fiesta en el infierno’, ‘Geometría polisentimental’ y ‘Dramas y comedias’, definitivamente la mejor canción de su carrera.

- Publicidad -

Otras decisiones más arriesgadas en su setlist, para bien o para mal, fueron la inclusión de una versión de Ríos de Gloria, la reivindicación de ‘Satanismo, arte abstracto y Benidorm’ y las nuevas versiones de ‘Electricistas’ o ‘Retorciendo palabras’. Esta última es un poco metalera y prescinde de ese puente tan complicado de aprender. ‘Electricistas’ siempre es una alegría, pero si ya la gente la desconoce por alguna razón, su versión tecno la verdad es que no ayudó. Por el contrario, ‘A quién le importa’ y ‘Ni tú ni nadie’, las reivindicaciones de Dinarama (también sonó ‘Bailando’ de Pegamoides) son coreadas y celebradas en cualquier manifestación. De manera fascinante, Fangoria lucen en su mejor momento en vivo.

El Escenario Radio 3 acogió los conciertos de gente como Biznaga -infalible su himno ‘Madrid nos pertenece’, qué ilusión escucharlo fuera de Madrid-, El Último Vecino de pésimo humor (lamentó empezar tarde, abroncó a alguien por un micrófono que sonaba perfectamente, en un momento dado proclamó «Esto es un infierno» quizá en referencia al calor, pero no hacía tanto) y el curioso show de [VVV]Trippin’ You. El grupo de neo-bakalao agradeció a la multitud asistente su presencia pese a coincidir con La Habitación Roja -fue un shock que les mencionaran siquiera, dada su diferencia estilística-. Adri es un curioso frontman, que tan pronto parece perdido como confiado sobre el escenario, disfrutando de un segundo plano o de tratar de escalar sin éxito; y fueron curiosas sus maneras de dirigirse al público, de «os estáis portando debuti» a «no os hagáis pajas mentales, no somos nazis». Un clásico en el post-punk que en este caso se decora con beats de drum&bass y trance, culminando el set como no podía ser de otra manera con ‘Odiar frontal’, tan angustiosa como saltarina.

De manera insólita, Low Festival ha programado una serie de grupos nacionales como a las 4 de la madrugada, como fue el caso el viernes de la verbena de Ginebras, este domingo de Alizzz o el sábado de Ojete Calor. Lo del dúo salido de ‘Muchachada nuí’ es para verlo, una locura total de desvaríos e idas de olla celebrada en todo momento por las masas pese a ciertos visos misóginos (‘Mocatriz’, ‘Eres tonta y eres gilipó’). No es cuestión tampoco de sacarles punta porque están en este mundo para hacerlo un poco mejor y fueron muchos los momentos tronchantes, como la obligatoriedad de cantar «O-JE-TE-CA-LOR» con la melodía de ‘7 Nation Army’ de White Stripes, la reivindicación de ‘Eres tú’ de Mocedades, pinchada tal cual, o la presentación con Laura Palmer. No nos los merecemos.