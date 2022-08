Ana de Armas recibe críticas por su acento en ‘Blonde’

Quedan prácticamente dos meses para que el biopic de Marilyn Monroe protagonizado por Ana de Armas, ‘Blonde’, sea lanzado en Netflix y ya hay una polémica a la orden del día. Esta vez, el problema se centra en el acento de la actriz cubana. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los principales defensores de Ana de Armas han sido los herederos de la mismísima Marilyn Monroe.

Tras la salida del tráiler oficial de la película, ciertas personas han llevado a las redes su preocupación por la voz de la actriz, que según ellos no se parece a la de Marilyn, y por su acento, que tampoco les parece apropiado. Por ejemplo, un usuario recalcaba, en un tono más humorístico que algunos otros comentarios, que «el horrible acento americano de Ana de Armas en ‘Blonde’ es la venganza por el horrible acento cubano de Al Pacino en Scarface».

La firma Authentic Brands Group, poseedora de los derechos de imagen de Marilyn, ha salido a defender a la actriz de ‘Knives Out’: «Cualquier actriz que interprete ese papel sabe que tiene un listón muy alto. Basándonos solo en el tráiler, parece que Ana fue una gran elección, porque captura el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn». Además, el trabajo de Ana de Armas como la actriz más famosa de la historia de Hollywood ha recibido alabanzas por todas las personas que han tenido el privilegio de ver la película antes de tiempo. Entre ellas, la mítica Jamie Lee Curtis: «Me caí muerta. No podía creerlo. Ana se había ido y era Marilyn».

‘Blonde’ está dirigida por Andrew Dominik, nombre detrás de películas como ‘El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford’ o ‘Killing Them Softly’ y de los dos documentales de Nick Cave, ‘One More Time with Feeling’ y ‘This Much I Know to Be True’. El biopic saldrá en Netflix el próximo 28 de septiembre.