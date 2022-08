Panda Bear y Sonic Boom crean magia con el sample de un hit de 1963

Hace poco informábamos que Panda Bear va a publicar nuevo disco junto al productor Sonic Boom, probablemente resultado de que ambos residen en Lisboa. Noah Lennox y Peter Kember ya habían trabajado juntos en varias ocasiones pero nunca habían publicado un álbum colaborativo como este ‘Reset’ que está fechado para la semana que viene, el viernes 12 de agosto.

‘Reset’ es un disco inspirado en los vinilos viejos de los años 50, 60 y 70 de Sonic Boom, lo cual quedó claro en el primer single, ‘Go On’, que samplea un tema de 1967 de los Troggs. El segundo single también se construye en base a un sample y es la Canción Del Día de hoy.

- Publicidad -

‘Edge of the Edge’ es una de las novedades que has podido escuchar estos días en la playlist actualizada de «Ready for the Weekend». Se basa en un extracto de ‘Denise’, tema de doo-wop de 1963 interpretado por Randy & the Rainbows y escrito por Neil Levenson, que alcanzó el top 10 en Estados Unidos. Es el único hit jamás logrado por este grupo que, por cierto, con diferentes integrantes, sigue en activo.

Panda Bear y Sonic Boom crean magia a partir de ‘Denise’ en ‘Edge of the Edge’. Los músicos envuelven el sample en texturas psicodélicas, agregan más melodías doo-wop (esos «bom bom bom bom»), también efectos de ruido parecidos a los de los viejos módems de internet, y obtienen una fresca producción de neo-psicodelia que remite a la época de ‘Person Pitch‘ de Panda Bear, pese a que este no es uno de los trabajos de Lennox en los que trabajó Kember.

- Publicidad -

La voz de Noah Lennox, tan reconocible, guía la canción hacia lo que parece un comentario sobre la adicción a la tecnología, algo en lo que incide claramente su videoclip, un desfile infinito de pantallas de móvil y emojis que sobrevuelan paisajes virtuales.