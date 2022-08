La redacción de JENESAISPOP ofrece una opinión a favor y otra en contra de ‘MATERIAL GWORRLLLLLLLL!’, el single conjunto de Madonna y Saucy Santana presentado en el Pride de Nueva York, y cuyo vídeo acaba de estrenarse.

«‘Stranger Things’ y TikTok han convertido ‘Material Girl’ en la canción más popular de Madonna, por encima de ‘Like a Prayer’ o ‘Hung Up’. Madonna ha explicado que ha querido hacer aproximaciones divertidas a su catálogo con motivo de su 40º aniversario en la industria, hasta el punto de que este «Material Gworl» no es una remezcla de su propio ‘Material Girl’ sino del realizado por Saucy Santana en respuesta, a su vez otro reto en TikTok. De la composición de Peter Brown y Robert Rans de 1984 solo queda el espíritu: es un milagro que estén acreditados.

Los protagonistas en verdad son Johnny Goldstein y Mike Dean, que han convertido la monótona producción de Saucy Santana en un número reluciente de hyperpop. Madonna, que llegó a odiar el nickname de “Material Girl”, se empapa de él en una producción tan boba como lo eran las originales, ahora inmersa en trucos de la PC Music, lo cual es una pequeña genialidad por varias razones.

La PC Music nació como una parodia del capitalismo con himnos como ‘QT’ (2014), Madonna ya había trabajado el género con SOPHIE en ‘Bitch I’m Madonna’ (2014), la misma SOPHIE hizo su gran obra maestra ‘Immaterial’ (2018) en respuesta a ‘Material Girl’ (“immaterial boys, immaterial girls” era su estribillo) y eventualmente el hyperpop ha terminado siendo el género queer por excelencia en el underground, de SOPHIE a Charli XCX, o en España Rakky Ripper, LVL1 y PUTOCHINOMARICÓN. Una tontería efectivamente divertidísima, y además con su trasfondo». Sebas E. Alonso.

«Si no “todo”, Madonna lo ha hecho casi todo. Y tiene todo el derecho a divertirse ahora mismo con lo que le salga del toto sin que eso tenga que afectar negativamente a todo su recorrido anterior. Peeeeero ojalá se divirtiese sacando música nueva y de calidad, en lugar de lo que lleva haciendo lo que llevamos de 2022, que es dedicarse a sacar remixes random de ‘Frozen’ porque cuatrocientos meses antes hubo un viral en TikTok, o sacar… esto. Como comenta Odi O’Malley, lo mejor que se puede decir de esta canción es que no es otro remix de ‘Frozen’ (por favor, para ayer ese ‘La Isla Boniato’).

Pero desde luego es absolutamente fallida. No sabemos si al menos sirvió para que Madonna se divirtiese; muy satisfecha no parece estar, cuando sube diez stories sobre el remix de ‘Break My Soul’ que ha hecho Beyoncé con su ‘Vogue’ por cada story del ‘MATERIAL GWORLLLLLLLL!’ de Saucy Santana. Y ya no es ni por la visión comercial: en lo musical, ‘MATERIAL GWORLLLLLLLL!!’ es un pastiche que mezcla el hyperpop chusco con el EDM de los tutoriales de Youtube, y los versos de Madonna son como pegar un cuadro a la pared con fiso. Nunca fui muy fan de ‘Bitch, I’m Madonna’ pero, al lado de esto, es ‘Vogue'». Pablo N. Tocino.



