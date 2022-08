Mariah Carey quiere coronarse «Reina de la Navidad», pero no será tan fácil

Mariah Carey ha intentado registrar el término ‘Reina de la Navidad’ como una marca registrada, de forma que solo ella la pueda usar. Sin embargo, dos cantantes también asociadas con esta época del año y con el propio término han opuesto resistencia. Ellas son Darlene Love y Elizabeth Chan. Esta última, además, se ha presentado esta semana ante un tribunal para evitar que la cantante de ‘All I Want for Christmas Is You’ se haga con el monopolio de la Navidad.

La abogada de Elizabeth Chan presentó el pasado viernes una declaración formal de oposición a la petición de Carey. Al mismo tiempo, Darlene Love se enteró de la inminente batalla legal entre Chan y Carey y este lunes compartió sus propios pensamientos sobre el asunto: ¿Es verdad que Mariah Carey ha registrado «Reina de la Navidad»? ¿Qué significa eso, qué no puedo usar ese título? David Letterman me declaró oficialmente Reina de la Navidad hace 29 años, un año antes de que ella sacase ‘All I Want for Christmas Is You’, y a mis 81 años de edad NO voy a cambiar nada. ¡He estado en el negocio 52 años, me lo he ganado y todavía puedo llegar a esas notas! ¡Si Mariah tiene algún problema que llame a David o a mi abogado!»

Chan habló con Variety el pasado fin de semana y dio su visión sobre el problema: «La Navidad ha llegado mucho antes que cualquiera de nosotros y con suerte seguirá mucho tiempo después de nosotros. Siento de verdad que nadie se debería apropiar de nada que tenga que ver con la Navidad o monopolizarla para siempre de la manera en la que Mariah quiere. No es lo correcto. La Navidad es para todos.»

Desde que cantó en varias canciones en el álbum ‘A Christmas Gift For You From Phil Spector’ de 1963, Darlene Love se ha convertido en una «esencial» de las vacaciones de Navidad. Sobre todo, con la canción ‘Christmas (Baby Please Come Home)’, la cual ha cantado en el programa de David Letterman todos los años desde 1986 hasta 2014. Por otro lado, Elizabeth Chan ha amasado un fuerte seguimiento en redes como la única cantautora dedicada exclusivamente a lanzar música navideña año tras año.

