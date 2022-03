Mariah Carey resurge de las cenizas en ‘Big Energy’

“Will the real MC please, step to the mic?”. Así empezaba el último gran éxito de Mariah Carey ‘Obsessed’ allá por 2009. Desde entonces, la diva no ha vuelto a conseguir acercarse al micrófono y regalarnos uno de esos mega-éxitos a los que acostumbraba. Sin embargo, ha sorprendido con el lanzamiento del nuevo single junto a la rapera Latto y DJ Khaled ‘Big Energy (Remix)’, un tema que samplea ‘Fantasy’ de Mariah y donde ella canta el coro de su mítica canción.

El single es un remix de la canción original de Latto ‘Big Energy’. El tema original es parte de su álbum ‘777’, y lleva semanas escalando posiciones en la Billboard Hot 100 hasta situarse ahora en el puesto número 11. Técnicamente, la canción samplea a Tom Tom Club y su ‘Genius of Love’, al igual que hizo Mariah Carey en 1995 con ‘Fantasy’, pero la rapera homenajea al éxito multiplatino de la diva. Latto rapea: “Bad bitch, I can be your fantasy / I can tell you got big dick energy”.

Toda esa «big dick energy» cuenta ya con más de 67 millones de reproducciones en Spotify en su versión original, y Mariah Carey se suma ahora al remix aportando “whistle notes” marca de la casa y el estribillo del tema. En tiempos donde el fenómeno ‘All I Want For Christmas Is You’ está absorbiendo el resto de la discografía de Mariah, esta colaboración puede aportar aire fresco a la cantante.

Además, si ‘Big Energy (remix)’ llegase a la cima del Hot 100, Mariah Carey conseguiría por fin igualar a The Beatles y proclamarse la artista con más números 1 de la historia, que seguro que lo está deseando. De momento, el nuevo single está recibiendo bastante apoyo en Spotify incluyéndose a la cabeza de un par de playlists millonarias como ha sido el caso de Feelin’ Myself y Signed XOXO. Cada una tiene 2 millones de suscritos.





