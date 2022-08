Nicki Minaj logra su primer número 1 en solitario en EE.UU.

Nicki Minaj ha conseguido su primer número 1 en solitario en Estados Unidos con ‘Super Freaky Girl’, su nuevo single, que se basa de manera prominente en el instrumental de ‘Super Freak’, el éxito de 1981 de Rick James. La rapera de Trinidad y Tobago contaba con otros dos números 1 en el Billboard, ‘TROLLZ‘ con 6ix9ine y el remix de ‘Say So’ de Doja Cat, pero eran colaboraciones. ‘Anaconda’ y el reciente ‘Do We Have a Problem?’ con Lil Baby se quedaron en el 2.

Nicki ha publicado 124 singles en total desde su debut en 2010, y 21 de ellos han alcanzado el top 10 de Estados Unidos, pero han tenido que pasar 12 años para que consiga su primer número 1 completamente en solitario, sin «feauturings» ni colaboraciones.

Así, ‘Super Freaky Girl’ es oficialmente el primer número 1 en el Billboard conseguido por una rapera solista desde 1998, cuando Lauryn Hill alcanzó la cima con ‘Doo Wop (That Thing)’. Cardi B lo logró en 2017 con ‘Bodak Yellow’, pero se ayudó de un remix con Messiah lanzado a posteriori. Nicki también ha publicado el llamado ‘Super Freaky Girl (Roman Remix)’ durante su primera semana de recuento, pero dicho remix no cuenta con artistas invitados. Roman es por supuesto uno de los alias de Nicki, y el remix no es más que una versión extendida de la grabación oficial. A todo esto, el videoclip de ‘Super Freaky Girl’ no se ha estrenado todavía.

‘Super Freaky Girl’ ha obtenido gran aceptación desde su lanzamiento pese a ser una producción de Dr. Luke, ya muy lejos de estar cancelado; y, durante su primera semana, se ha mantenido entre los primeros puestos de Spotify USA y Global y ha amasado cerca de 30 millones de streamings en Spotify. Sin embargo, no hay que olvidar que lo que escucha la gente en streaming y lo que escucha la gente en la radio a veces son cosas completamente distintas, y el «airplay» que está recibiendo estos días ‘Super Freaky Girl’ en Estados Unidos es limitado, por lo que está por ver si la canción logra mantenerse listas o se desploma como pasó con ‘TROLLZ’ en su segunda semana, batiendo un récord de caída.



