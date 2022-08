Mónica Naranjo pospone su tour por un problema de salud

Mónica Naranjo ha anunciado en redes que sufre problemas en el sistema digestivo, por lo que ha tenido que cancelar cualquier evento en su agenda entre septiembre y octubre para recuperarse, incluidos los conciertos de su MIMÉTIKA Tour. Los conciertos que se verán afectados son el del 1 de octubre en Málaga, el del 23 de octubre en Madrid y el del 28 de octubre en Sevilla. Naranjo ha confirmado que su equipo se está encargando de «acomodar las fechas».

En un comunicado firmado por ella misma, la autora de ‘Sobreviviré’ ha revelado que el problema con su sistema digestivo podría haber ido a más: «Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal». La artista y presentadora catalana también ha tranquilizado a sus fans y ha comentado que no es «nada especialmente grave» y que no quiere que «nadie se preocupe en exceso». Aun así, su equipo médico le ha aconsejado guardar dos meses de recuperación y Naranjo no ha tenido otra opción que seguir ese consejo, pese a que ella misma no quería.

El mensaje termina con la promesa de Naranjo de comenzar el MIMÉTIKA Tour en diciembre en Chile, para luego seguir con España, México y «algún otro país que en el pasado no pude visitar». Mientras tanto, sus amigos y compañeros de profesión se han encargado de dar los ánimos correspondientes en la sección de comentarios, en la que aparecen Lola Índigo, Dani Martínez, Rozalén, Ruth Lorenzo y Chenoa, entre muchos otros.

