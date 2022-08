Beyoncé vende otro millón sin promo; Calvin Harris, no

Hits

Por si quedaba alguna duda, ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé será uno de los discos más populares de 2022, sucediendo al éxito de los anteriores álbumes de estudio de la cantante. Aunque la banda sonora de ‘El Rey León’ y el álbum de The Carters probaron que no todo lo que toca Beyoncé lo convierte en oro, lo cierto es que todos sus discos de estudio en solitario han sido un gran éxito y el acto primero de ‘RENAISSANCE’ no va a ser una excepción.

Este primer Acto -de los 3 que serán en total- de este misterioso proyecto ha sido número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia… en general en los países donde el inglés es la lengua principal. En la Europa continental, ha sido también número 1 en Francia, además de en Holanda o Dinamarca. Los puestos 2 en Alemania e Italia y 3 en España no están tampoco nada mal teniendo en cuenta la irregular distribución del físico.

Pero lo mejor está siendo la resistencia del álbum durante el mes siguiente y sin que Beyoncé esté moviendo un solo dedo. No hay videoclip disponible para ninguna de las canciones del álbum, no ha habido actuaciones en vivo ni televisivas, pese a que los VMA’s pedían una a gritos; y aun así encontramos todavía el álbum en el puesto 3 del Billboard 200, en el puesto 8 en Reino Unido y en el puesto 12 en un mercado tan duro para todo lo que no es latino como España. Donde recordemos que ‘Break My Soul’ no ha logrado ser un hit ni siquiera moderado: solo fue número 94 y resistió en listas 1 semana.

Mediatraffic estima que se ha vendido el equivalente a casi 700.000 unidades de ‘RENAISSANCE’ en las primeras 3 semanas. A este ritmo, el millón está asegurado y con la Navidad y a poco que se promocione un single como ‘Cuff It’ o ‘Alien Superstar’, el millón podrían ser 2. La pregunta es… ¿habrá promo o pasaremos realmente al Acto 2 a la altura de Acción de Gracias?



A quien el público no ha esperado un lustro es a Calvin Harris. Ha pasado demasiado tiempo. El artista que editara una decena de singles de ’18 Months’, llevándolo hasta el triple platino en Reino Unido e incluso al platino en un mercado tan díficil para la EDM como Estados Unidos, pierde fuelle.

Si el primer volumen de ‘Funk Wav Bounces’ salvó los muebles gracias a la inclusion de ‘Feels’, ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ está obteniendo los peores datos de la carrera de Calvin Harris desde su debut ‘I Created Disco’. El nuevo álbum, pese a incluir colaboraciones con estrellas de primera línea como Dua Lipa o Justin Timberlake, tan sólo ha sido número 5 en Reino Unido y número 17 en Estados Unidos.

Los puestos 36 en España o 45 en Francia alertan sobre el escaso interés internacional en el proyecto, pero es que además el álbum se ha desplomado en su gran bastión, Reino Unido. En su 3ª semana el disco baja al puesto 94 y las midweeks advierten que no existirá una 4ª en el top 100. No parece que pequeñas maravillas como ‘Obsessed’ hayan cautivado demasiado al respetable. ¿Puede el disco remontar con alguno de sus muchos grandes nombres, como Swae Lee, Snoop Dogg, Tinashe… promocionando de alguna manera?