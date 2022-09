Rammstein anuncian fecha en España, con entradas nominativas

Rammstein, que este año han publicado el disco ‘Zeit’, anuncian las fechas de su nueva gira de estadios. El disco ha tenido una enorme aceptación entre sus seguidores, y 4 meses después de su edición, permanece en el top 5 de lo más vendido de su país, Alemania.

En España tendremos una única oportunidad para ver a Rammstein en directo en 2023, y será el viernes 23 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Las entradas para este concierto se podrán adquirir a partir de las 10:00h del jueves 8 de septiembre, a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 92 y 150 Euros para las entradas de Pista y 54, 66, 89, 99 y 129 Euros para las entradas de asiento reservado en Grada (gastos de distribución no incluidos).

Como informa Doctor Music, a petición expresa del artista, «las entradas para este concierto serán nominativas y llevarán impreso el nombre y apellidos que se faciliten en el momento de realizar la compra. Para poder acceder al estadio tendrá que entrar la persona que aparece como titular de las entradas, con su DNI, junto con el resto de usuarios de las entradas compradas por él (máximo 6 entradas). Las entradas nominativas no permitirán el acceso al estadio si sus portadores no cumplen este requisito. Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra. Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto responsable y el acceso a menores de 6 años no estará permitido en este concierto. Está prohibida la reventa de las entradas (ver condiciones en doctormusic.com/condiciones). En consecuencia, las entradas adquiridas en Viagogo, StubHub u otras webs de reventa quedan anuladas sin reembolso y no dan derecho a asistir al concierto ni ningún otro derecho». Más información, en la web del grupo.

Los miembros del club de fans de Rammstein, LIFAD, tendrán la oportunidad de comprar sus entradas desde el martes 6 de septiembre a las 10:00h hasta el miércoles 7 de septiembre a las 10:00h. Los miembros de LIFAD podrán adquirir un máximo de 2 entradas por concierto a través de la preventa LIFAD. Dado que las entradas disponibles para cada ciudad en la preventa son limitadas, el acceso a la preventa no garantiza la compra. Os dejamos con la totalidad de las fechas:

22.05.2023 Lituania, Vilnius, Vingio Parkas

27.05.2023 Finlandia, Helsinki, Olympiastadion

28.05.2023 Finlandia, Helsinki, Olympiastadion

02.06.2023 Dinamarca, Odense, Dyrskueplads

07.06.2023 Alemania, Múnich, Olympiastadion

08.06.2023 Alemania, Múnich, Olympiastadion

14.06 .2023 Eslovaquia, Trenčín, Trenčín Airport

17.06.2023 Suiza, Berna, Stadion Wankdorf

18.06.2023 Suiza, Berna, Stadion Wankdorf

23.06.2023 España, Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano

26.06.2023 Portugal, Lisboa, Estádio Da Luz

01.07.2023 Italia, Padua, Stadio Euganeo

06.07.2023 Países Bajos, Groningen, Stadspark

11.07.2023 Hungría, Budapest, Puskás Aréna

15.07.2023 Alemania, Berlín, Olympiastadion

16.07.2023 Alemania, Berlín, Olympiastadion

22.07.2023 Francia, París, Stade de France

26.07.2023 Austria, Viena, Ernst-Happel-Stadion

30.07.2023 Polonia, Chorzów, Stadion Śląski

04.08.2023 Bélgica, Bruselas, King Baudouin Stadium