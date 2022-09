t.A.T.u. se montan una «SuperBowl» en su regreso al escenario

No estaba en nuestras quinielas de 2022 que volveríamos a ver a las integrantes de t.A.T.u. juntas en algún lado, pero así ha sido. Lena Katina y Julia Volkova han decidido resucitar su proyecto en el escenario del festival Ovion Show, celebrado en el estadio Dinamo de Minsk, Bielorrusia, donde han aparecido exultantes, cogidas de la mano y sonriéndose la una a la otra. Una imagen que parecía definitivamente cosa del pasado, pero que se ha vuelto a repetir.

Ha sido este fin de semana cuando el «comeback» de t.A.T.u. se ha materializado. Y las rusas no han realizado un show cualquiera, sino que, como cabezas de cartel, han montado una especie de «SuperBowl» bastante espectacular. Han aparecido en el escenario subidas a un camión de carga, llevándonos al videoclip de ‘Not Gonna Get Us’, y… bueno, eso ha sido lo más impactante que ha pasado. Después, Julia y Lena han cantado juntas ‘All the Things She Said’, ‘Ne ver, ne boysia, ne prosi’ (la canción con la que quedaron terceras en Eurovisión) y ‘Nas ne dagoniat’ (versión rusa de ‘Not Gonna Get Us’), completando cerca de 15 minutos de actuación acompañadas por su ejército de bailarines y las habituales maniobras pirotécnicas.

La actuación de t.A.T.u. en Minsk parece el regreso definitivo del grupo a la música. Así lo ha dado a entender el dúo en Instagram: «Entendemos cuán importante es para nuestros fans y lo mucho que han estado esperando. Ahora no vamos a parar. Tenemos mucho trabajo que hacer y muchos proyectos conjuntos. ¡Vamos hacia adelante! Y no lo hacemos solas, sino en grupo». Solo el tiempo dirá si el regreso de t.A.T.u se queda en un show suelto, como ha ocurrido en los últimos años, o si irá a más.

Se suponía que a Lena y a Julia les separaba una enemistad irreparable. t.A.T.u. se separaron oficialmente en 2011, aunque se han reunido de vez en cuando para actuar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Su última actuación fue en 2016, cuando se reunieron para actuar en el aniversario de Neposedi, el grupo infantil del que después surgió t.A.T.u. a finales de los años 90.

La polémica de las declaraciones homófobas de Julia y su afiliación al partido conservador United Russia (ligado a las ideas de Putin), así como las declaraciones de Lena sobre su mala relación con Julia, parecía imposibilitar un regreso del dúo. Sin embargo, la nostalgia lo puede todo. Ahora, en una entrevista, Lena ha dicho que ella y Julia nunca se pelearon, sino que simplemente dejaron de comunicarse. Sus declaraciones son consistentes con lo que ya dijo en el pasado. Creíbles o no, ese es otro tema…