Vic Mirallas practica un R&B sofisticado embadurnado de electrónica, flamenquito, soul… Entre sus mayores éxitos encontramos sus colaboraciones con Camilo, Juancho Marqués o la fresquísima ‘Todo cambia’ con Don Patricio. En solitario y tras haber sido músico de Alejandro Sanz, hace unos años nos conquistaba con su vibrante tema ‘Circular’ (2019), incluido en un EP.

Tras ‘Aquí y así’ (2017), ‘CRUCIDRAMAS’ fue su álbum de 2021 y su último trabajo es un ‘Directo en Apolo’ en el que es evidente que pone en valor a los músicos que tocan con él hasta el punto de que le acompañan en la portada del álbum. Ese valor que otorga a los músicos de directo explica muchas de las respuestas que nos da en esta entrevista Tipo Test en la que habla de su música favorita… y no tan favorita.

Sucediendo a singles recientes como ‘Negro o blanco’ o ‘RQR’, Vic Mirallas es una de las apuestas de Girando por Salas. Hoy 8 de septiembre actúa en Valencia, este viernes 9 de septiembre en Madrid, el 29 de septiembre en Vigo, el día 30 en A Coruña, el 1 de octubre en Boiro (A Coruña), el 28 de octubre en Pamplona y el 29 de octubre en Zaragoza. Detalles del tour, aquí. Como sabéis, Girando por Salas invita a los artistas a actuar en provincias ajenas a la propia y hay abierta una nueva convocatoria para otros nuevos artistas justo esta quincena.

¿Qué disco marcó tu adolescencia?

‘Room on the 3rd Floor’ de McFly, un grupo muy de adolescentes, cuatro chicos que cantaban muy bien, guapos además, con estética surfer, skater… eran mis referencias de adolescente. Aparte de estudiar música clásica, escuchaba esto que era totalmente diferente.



¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

‘You’ve Got A Friend’ de Carole King, es un temazo. Mi madre me la ha cantado desde pequeña, y me sale mucho cantarla y tocarla con la guitarra. Me da mucho placer interpretarla.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

Hace una semana o dos Maro sacó un disco, ‘Can You See Me’. Es una amiga que conocí en Berkley y tengo su disco en repeat muy fuerte. También he ido escuchando mucho el disco de Smino, un disco de hace un par de años que he revisitado.





¿Hay algún disco o canción que crees que vayas a asociar a la pandemia o ya la has dejado atrás?

La he dejado bastante atrás. Mis amigos Stay Homas hicieron muchas canciones y cada día esperaba a ver qué habían hecho. Además, les iba tan bien que me daba mucha felicidad. Me ayudó mucho ver cada día lo que hacían. Me gustaba mucho levantarme con ellos. He tenido mucho tiempo para estudiar, para hacer mi disco, pero no asocio nada a la pandemia a nivel sónico.

¿Alguna canción que odies con toda tu alma?

¡Uf, muchas! No puedo decir nombres porque son contemporáneas a mí. Pero muchas canciones de las que salen ahora, desde hace tiempo: las que tienen acordes predecibles, melodías ya muy sobadas… Parece que está de moda hacer lo mismo exactamente que hace 30 años, la gente lo hace a nivel copia y el público se lo traga: eso es lo peor. Si te tuviera que decir alguna, ‘Chicken Teriyaki’ no me gusta nada. No digo que no me guste Rosalía, ¿eh? Pero ‘Chicken Teriyaki’ no me gusta nada.

¿Alguna actuación vocal en particular que no te guste?

Últimamente estoy viendo en festivales artistas que van con DJ, se ponen todo el Autotune del mundo y encima cantan encima de su pista grabada. Esto lo he visto mucho este verano, por ejemplo, y me da un poco de reparo. Dónde estamos llegando y cómo es que el público lo aclama. Yo me mato a ensayar con mi banda, y hay muchos grupos que conozco que ensayan… y de repente algo así… Y el público reacciona de tal forma…

O la canción de «Quédate» de Quevedo y Bizarrap: ni la melodía ni la armonía me parecen originales, ni la letra tampoco. Y con la gente tiene una química que para ellos es un himno, se siente muy identificada, hace un equipo con el público. Yo lo entiendo, me parece bonito el fenómeno pero ni la produ ni la voz del chico tienen nada de especial. Estoy un poco en modo hater musical, de la gente que no se lo curra, que va al business solo.

¿Tienes algún guilty pleasure o no existe tal cosa?

Me gusta la música comercial pero bien hecha. Bad Bunny era una persona que su voz me daba rabia. Pero veo la producción y las letras -aunque algunas letras son bastante chungas- pero hay un equipo de producción muy bueno y se nota mucho en sus discos y en sus temas. Rosalía me gusta mucho según qué cosas. Diría que mi guilty pleasure es Bad Bunny.

¿Algún remix favorito de todos los tiempos?

No he seguido ningún remix como fan… No sé muy bien qué onda.

¿Y videoclip?

Me acuerdo de mirar uno de Papa Roach, ‘Last Resort’, un vídeo que era muy oscuro. Me lo ponía mucho de adolescente, me sabía todos los planos.



¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Jacob Collier. Fue justo después de que un amigo muriera por cáncer. Me pareció una experiencia súper reveladora. Estuve todo el concierto llorando. Tengo el recuerdo de este concierto como qué tracción de experiencias de repente…



¿Sigues comprando discos en formato físico? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra y en qué formato?

Lastimosamente no. Va a sonar muy mal, pero el último fue uno mío, ‘CRUCIDRAMAS’, por la ilusión de tenerlo y de comprarlo en una tienda.

¿Alguna plataforma favorita para escuchar música? ¿Eres de los que ya se ponen un disco entero en youtube?

Spotify y Tidal. Tidal se escucha mejor, pero Spotify está más accesible y hay más conexión con otros dispositivos y tal. Youtube lo uso para singles concretos, para ver cómo han hecho lyric videos…. Pero discos enteros no.

¿Qué canción de tu repertorio te gustaría ver interpretada por otro artista?

Escribí ‘Mi condena’ pensando en Shakira y Alejandro Sanz. Al final no se hizo pero era la idea. Me acuerdo de imitar la voz de Alejandro cuando estaba haciendo la maqueta. Y al final la canté con Maro.