Dragonette avanza con otro rompepistas su primer disco en 7 años

Dragonette, el proyecto de electro-pop de Martina Sorbara que lo petó hace una década con ‘Hello’ junto a Martin Solveig, tras lo cual editó álbumes como ‘Bodyparts‘, está de regreso. Su primer disco desde 2015 se titula ‘Twennies’, cuenta con 10 nuevas pistas y verá la luz el 28 de octubre.

Entre esas nuevas canciones se encuentra ‘New Suit’, que se conocía hace un mes, y también la titular, que se suma al centenar de novedades que encontrarás en la playlist «Ready for the Weekend». Si ‘New Suit’ presentaba un sonido alegre tipo «animadoras de instituto», ‘Twennies’ apuesta por uno más disco-house y electrónico, y es la Canción Del Día de hoy.

‘Twennies’ habla sobre el rechazo a la atención mediática. «Me llevas a 2014», canta Martina, pero no lo dice para bien. Para ella, «toda esa atención es una distorsión» y concluye con que «cuanto más la recibo, menos la quiero». Martina acepta que nunca volverá a vivir la fama de antaño, pero es lo que desea: «nunca lo lograremos, soy demasiado cool para esforzarme».

Martina parece confirmar la interpretación de ‘Twennies’ en sus declaraciones. «La canción va sobre el tira y afloja entre la evolución y la nostalgia, la cual está muy presente en la instrumentación: es una pieza de house y contiene un solo de batería acústica».

Efectivamente, ‘Twennies’ mezcla una producción electrónica y contundente, a medio camino entre el electro, el disco y el house, a cargo de Dan Farber, con un arreglo de batería. El resultado es tan «cool» como canta Martina en la letra. Otro rompepistas de Dragonette, grupo que este año ha vuelto a enamorarnos gracias a su colaboración con The Knocks.

01. Seasick

02. Hysteria

03. New Suit

04. Twennies

05. T-Shirt

06. Winning

07. Stormy

08. This Is All You Get

09. Good Intentions

10. Outie