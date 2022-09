Llegado septiembre comienza el último mes de verano, por lo que aún queda tiempo de disfrutar de planes veraniegos como el que propone Live the Roof, de mano de la marca de mixers -bebidas preparadas para mezclar con destilados- Royal Bliss. Se trata de un ciclo de conciertos que nació en Sevilla y se ha expandido a otras ciudades españolas con el objetivo de traer la música en directo a un entorno íntimo.

Desde hace 11 años, Live the Roof presenta conciertos en un entorno íntimo donde el público puede conectar con los artistas de una forma más cercana. Este año, desde julio hasta septiembre, el ciclo está contando con 40 conciertos que están pudiendo verse en las mejores terrazas de 9 ciudades españolas: Madrid, Alicante, Santander, Córdoba, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Gijón y Valencia.

El cartel de Live the Roof para este verano ha incluido los nombres de Vega, La Habitación Roja, Nena Daconte, McEnroe, Sr. Chinarro o Second, y también la presencia de promesas como el rapero Ambkor (con varios singles en torno a los 5 o 6 millones de streamings), la revelación Maren, muy querida en este site por discos como ‘Margaritas y Lavanda’, o Dani Fernández, quien, tras su paso por Auryn, está desarrollando una interesante carrera como cantautor de pop-rock. Completan el cartel más artistas igualmente imperdibles como Arco, Marcos Cao, Neuman, Niños Mutantes, Riki Rivera, Shuarma y Siloé.

En su web oficial puedes consultar los conciertos que aún están por realizarse y descubrir cómo conseguir las entradas. Están pendientes por ejemplo los conciertos de Niños Mutantes en Alicante, Santander, Valencia y Barcelona.

La experiencia de Live the Roof incluye una azotea espectacular, música en directo en un formato íntimo y exclusivo, el paisaje del atardecer y, con la compañía de Royal Bliss, también una bebida perfecta que se adapta a las preferencias del público. Durante el evento, los bartenders de Royal Bliss aconsejarán a los asistentes para que creen sus propias mezclas en función de sus gustos. Dentro de la gama de Royal Bliss existen 9 variedades detalladas por la marca:

Vibrant Yuzu Tonic Water: Una tónica clásica reinventada, con notas amargas e intensas y toques exóticos. Proporciona una refrescante sensación cítrica y fresca en nariz. En boca refuerza la complejidad del toque ácido y amargo.

Vibrant Yuzu Zero Tonic Water: La tónica clásica reinventada ahora en su versión Zero sin azúcares añadidos.

Bohemian Berry Sensation: Un innovador mixer que combina notas de fruta del bosque con una sugerencia de frutas de hueso. Este es un mixer no conformista y de espíritu libre. Dulce y refrescante en nariz, deja toques agridulces en boca.

Refreshing Lime Sensation: Un mixer versátil, fresco y fácil de beber. Con notas de lima, lemongrass y hoja de lima kaffir.

Creative Tonic Water: Una tónica clásica reinventada con un toque moderno, menos amarga, más fresca y más equilibrada. Cítrico y picante en nariz y con un equilibrio de amargura y dulzura en boca.

Irreverent Ginger Ale: Un ginger ale con un perfil fresco más dulce y equilibrado y notas amaderadas con toques de jengibre y cítricos. Equilibrio entre agridulce y dulce, es fresco con notas de jengibre y cítricos en boca.

Expressive Orange: Un mixer que reinventa la naranja. Lleno de frutosidad con sugerencias de especias, es expresivo, intenso y equilibrado. Afrutado en nariz, pero refrescante y ligeramente picante en boca.

Ironic Lemon: Un mixer de cítricos con un intenso sabor a limón. Tiene toques de pomelo y está lleno de detalles complejos. Notas amargas y agrias en la nariz. Acidez, pero con una dulce presencia en boca.

Elegant Soda: Soda convertida en un mixer elegante y armonioso con toque de sal en nariz y efervescente e intenso en boca, con un sabor neutro.

Con una oferta musical tan variada como su gama de bebidas mezcladas, Live the Roof y Royal Bliss proponen una experiencia de tardeo veraniego que invita a disfrutar de buena música en el atardecer.