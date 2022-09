Britney Spears aclara que no se ha metido con el peso de Xtina

Britney Spears ha protagonizado estos días una extraña polémica que ha involucrado a Christina Aguilera y a sus bailarinas. Con un post de Instagram, Britney parecía estar haciendo «fat shaming» a Christina, sus fans han acudido en masa a defenderla, y Britney ha terminado publicando una aclaración en la que desmiente que estuviera intentando humillar a Aguilera por su peso.

Todo empezaba con una imagen subida a Instagram que muestra el siguiente mensaje: «He descubierto que la única manera de parecer delgada es salir con gente gorda». A continuación, en el cuerpo de texto, Britney expresaba que «si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera, yo habría parecido más pequeña». Este mensaje, junto con el de la imagen, daba a entender que Britney estaba haciendo «fat shaming» a Christina.

El post de Britney ha tenido una repercusión negativa hacia la cantante de ‘…Baby One More Time’, al entender el público que estaba transmitiendo un mensaje gordófobo, en un momento de especial concienciación social sobre esta y otras cuestiones. Y ha provocado supuestamente que Christina deje de seguir a Britney en Instagram. En la búsqueda de «followers» de Britney, la autora de ‘Back to Basics‘ ya no aparece.

Horas después de la polémica, Britney publicaba un nuevo post en el que desmentía estar avergonzando el cuerpo de Christina, y en el que indicaba que solo estaba transmitiendo sus propias inseguridades. «En absoluto estaba criticando el hermoso cuerpo de Christina, ella es una hermosa mujer de poder, y me inspira. No estoy intentando criticar a nadie. Lo que publiqué es un reflejo de mis propias inseguridades, con las que lidio todo el tiempo por culpa de cómo mis padres y los medios me han tratado. Siento que mi familia sabía de mis inseguridades y las alimentaba al no dejarme escoger a mis propias bailarinas».

Esta no es la primera vez que, desde que Britney fue liberada de su tutela, la cantante ha hablado sobre Christina Aguilera. En noviembre de 2021, Britney llamó la atención a Christina por un vídeo en el que la cantante de ‘Genie in a Bottle’ evitaba opinar sobre la tutela de Spears.