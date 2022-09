BLACKPINK desplazan a Bizarrap y Quevedo del top 1 global

Este viernes fue un gran día para BLACKPINK, pues salía a la venta su nuevo disco y también las entradas para su gira. Los tickets para su fecha en Barcelona, de la que JENESAISPOP es medio oficial, duraban cuestión de minutos a excepción de algunas entradas premium. Y el álbum ha sido un éxito instantáneo también.

El tema ‘Shut Down’, aparte de arrasar en Youtube en forma de nuevo videoclip, es entrada directa al número 1 del Global de Spotify, desplazando a unos Bizarrap y Quevedo que parecían inamovibles. Pero es que además su “Quédate” baja al puesto 3, porque ‘Pink Venom’ sube al puesto 2. Y una tercera canción de Blackpink llega también al top 10: ‘Typa Girl’, número 8.

- Publicidad -

Otras canciones del álbum de Blackpink que han aparecido en el top Global de Spotify son ‘Hard to Love’ (12), ‘Yeah Yeah Yeah’ (14), ‘The Happiest Girl’ (15), ‘Tally’ (17) y ‘Ready for Love’ (25). Si te preguntas por qué tan sólo 8 canciones de ‘BORN PINK’ han llegado al Global de Spotify, es porque no tiene ninguna más. Son 8 en total.

En cuanto a los países que más streamings aportan a BLACKPINK sí se puede destacar a Estados Unidos, donde ‘Shut Down’ es número 3, pero no España, donde este tema no aparece en el top 50.



- Publicidad -