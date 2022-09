Rigoberta Bandini pone fecha a su disco, ‘LA EMPERATRIZ’

Rigoberta Bandini ha anunciado esa «cosa redonda» de la que hablaba hace unos meses. Se trata -sorpresa- de su primer disco, que recibe el título de ‘LA EMPERATRIZ’ y saldrá tan pronto como el próximo 7 de octubre, en menos de tres semanas.

En redes, Rigoberta ha adelantado el contenido de ‘LA EMPERATRIZ’ y, en concreto, ha informado que «gran parte de las canciones que lo conforman ya son vuestras, otras inéditas lo completan». Cabe esperar que el álbum recoja todas o casi todas las canciones que ha publicado, muy especialmente su éxito número 1 ‘Ay mamá’, pero también ‘Too Many Drugs’, ‘In Spain We Call it Soledad’, ‘Julio Iglesias’, ‘A todos mis amantes’ o la reciente ‘Así bailaba‘ con Amaia.

- Publicidad -

La portada de ‘LA EMPERATRIZ’ es obra de Pedro de Madrazo y muestra a la «emperatriz» Rigoberta suspendida sobre las nubes y rodeada de querubines, entre ellos, uno con la imagen exacta de Caillou, personaje animado al que Paula Ribó dobló cuando era niña.

‘LA EMPERATRIZ’ representará la culminación de la carrera de Rigoberta hasta la fecha, desde que la conociéramos en plena pandemia con ‘In Spain We Call it Soledad’. La demanda popular por un disco de Rigoberta que recogiera todos sus éxitos solo ha aumentado con los años. La pregunta es si los incluirá absolutamente todos o se dejará en el tintero algunos menos esenciales -para el público- como ‘The Fuck Fuck Poem’, el cual, no obstante, no ha dejado de interpretar en sus directos.

- Publicidad -

A partir de octubre, Rigoberta presentará ‘LA EMPERATRIZ’ a través de su «RIGOTOUR» con conciertos repartidos por toda España, en los recintos más grandes en los que ha tocado hasta la fecha, entre ellos, el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid