Esa «cosa redonda» que esperas de Rigoberta Bandini

Con un single número 1 y doble platino, aún en listas (‘Ay, mamá‘) y varios singles que han sido disco de platino (‘Perra’, ‘Too Many Drugs’, ‘In Spain We Call It Soledad’), Rigoberta Bandini ha sido uno de los personajes del año. La hemos visto mover masas en festivales, muchas más que hypes internacionales, y ahora afronta una gira por arenas de tamaño medio, en muchos casos con las entradas agotadas en cuestión de horas. Todo ello, sin disco en el mercado.

Estamos en la era de la playlist y el streaming y no debería ser tan raro, pero el fenómeno sigue siendo una excepción. Que se lo digan a Bad Bunny, el rey de las listas, que desde que se aficionó al formato álbum no lo ha soltado y lleva meses en el número 1 de álbumes tanto de España como de Estados Unidos.

En el comunicado en el que Rigoberta Bandini explicaba que iba a retirarse una temporada para componer, después de esta gira, indicaba que en otoño sacaría «una cosa redonda que contendrá cancioncillas antiguas y nuevas». Es decir, habrá disco de Rigoberta Bandini.

La cantante se enfrenta al eterno dilema del debutante: qué canciones incluir y de cuáles prescindir en un primer álbum, entre todas las que tiene o ha sacado. Recientemente, el grupo revelación Adiós Amores sufrió cierta polémica, cierto backlash, por incluir en su primer vinilo largo todas las canciones que habían publicado hasta el momento. Algo imprescindible para el público casual, generalista.

El problema es que sus fans se habían venido comprando los singles de 7″ y se quejaban del escaso contenido nuevo. Fue una polémica bastante absurda, pues algunos de esos sencillos están valorados ya en 60 euros en Discogs y quien quiera puede deshacerse de ellos para evitar duplicidades, pero la polémica estaba servida incluso aunque Adiós Amores habían titulado el disco ‘Sus mejores canciones‘, considerándolo un «recopilatorio». In Spain we call it amargura.

Rigoberta ha anunciado que su disco contendrá «cancioncillas nuevas», por lo que un par de sorpresillas están garantizadas. Por el contrario, se arriesga a dejar fuera grabaciones esenciales de su repertorio, pues ya tiene una docena suficiente para armar un buen disco, como se ha observado en su repertorio en directo. En sus shows, lamentablemente no suele aparecer ‘Amanecer‘, pues pertenece al álbum de Alizzz. Si queda fuera este o algún otro de sus mayores hits y Spotify y compañía desaparecen o decaen como antes lo hicieron cosas que parecía que siempre estarían ahí, como Napster, Soulseek y MySpace, algún clásico puede fenecer para siempre como pasó con todos los archivos y blogs de esta última plataforma.

A falta de averiguar qué se queda y qué deshecha, desde JENESAISPOP hemos jugado a armar el disco perfecto de debut de Rigoberta Bandini en esta playlist. 12 canciones con todos sus clásicos en solitario, en una secuencia parecida a lo que es su setlist en directo, pero con algunas licencias. Es curioso cómo gran parte de su repertorio tiene relación, cohesión y un concepto narrativo. ‘A todos mis amantes’ referencia ‘Perra’. ‘Fiesta’ termina con una voz infantil que se puede vincular con temas que tratan la maternidad o la infancia, como ‘Cuando tú nazcas’, ‘Ay mamá’ o ‘Así bailaba’. Esta y ‘Too Many Drugs’ no pueden sonar más a cierre… Adivinamos que Paula Ribó no va a tener que pensar muchísimo para dar con un disco de 9.



