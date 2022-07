El programa de este miércoles de La Resistencia se celebró en Ibiza, para celebrar la llegada del verano, y Rigoberta Bandini acudió de invitada para hablar con Broncano sobre su estelar último año y sobre lo que tiene pensado para su futuro.

El presentador y la artista catalana conversaron sobre lo que se suele conversar en La Resistencia, y hablaron sobre Julio Iglesias, su supuesta estancia en República Dominicana y sobre la canción de Caillou, antes de pasar al mensaje importante de la velada. Momentos previos a cantar en directo su gran éxito ‘Ay Mamá’, Bandini dijo que tenía que «explicar una cosa importantísima».

- Publicidad -

«En octubre voy a hacer el final de la gira, y después me retiro. Me retiro un rato largo.», soltó la artista ante el asombro de los presentes. Pero aclaró que «una cosa es retirarse de los escenarios», y otra diferente es dejar de trabajar, porque «curro va a haber». A continuación, Paula dio algunas explicaciones de su decisión: «La verdad es que ya estoy un poquito hasta el coño de las cosas. Ya no puedo más».

Rigoberta terminó aclarando una vez más que «pronto anunciaremos la gira de otoño, que serán unos conciertos muy especiales, y acabaremos con eso», para cantar de forma seguida ‘Ay Mamá’ y despedir el programa de Broncano.

💔 "Me retiro. Me retiro un rato largo." Aprovechad para ir a ver a @rigobandini porque pasará tiempo hasta que podáis volver a hacerlo. pic.twitter.com/rJtvpBWjj5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 6, 2022